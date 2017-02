Din 24 februarie redeschidem casa designului romanesc pentru Targul de primavara Vitrina de Design 4.0!

Dizainar a pregatit cadouri inspirate pentru saptamana dedicata doamnelor si domnisoarelor. Asa ca, domnilor, nu va sfiiti!

Pe langa cadouri dizainaresti, numai bune de daruit la inceput de primavara, Vitrina de Design 4.0 a pregatit pentru weekendul 25-26 februarie si un altfel de martisor – un colt ludic dedicat frumusetii, in care va surprindem cu martisoare naturale, pe care sa le purtati direct in par.

“SA-TI PUN MARTISOR IN PAR”, 25 si 26 februarie la Dizainar, orele 12:00 - 18:00

Alaturi de Cosanzene, clasicul martisor primeste o reinterpetare contemporana, într-un ritual jucaus al frumusetii si devine obiectul care accesorizeaza impletituri lejere, naturale, pline de maiestrie. Clientele Dizainar se vor putea bucura de beauty advices de la Stella Badea Make-Up Artist & Trainer si de minunatele tarte create de Fata Care Gateste Cu Flori.

Targul de primavara Vitrina de Design 4.0 este deschis pana pe 8 Martie. Intrarea este libera.

Showroom Bucuresti, strada Putul cu Plopi (zona parc Cismigiu)

Ne vedem la Dizainar!



Despre magazinul de design romanesc Dizainar

Dizainar.ro este platforma de design romanesc ce reuneste sub aceeasi umbrela tot ce este mai bun în materie de design de produs. Dizainar va ofera o gama larga de produse si servicii de design, devenind astfel un hub, o conexiune între creatorul, producatorul si utilizatorul final.

Despre invitati

“Cosanzene.ro este primul blog din Romania dedicat ingrijirii si aranjarii parului. Pe aceasta platforma veti gasi tutoriale cu cele mai frumoase împletituri, idei de coafuri, recenzii de produs si sfaturi. In aceasta primavara venim la magazinul Dizainar si surprindem frumoasele Cosanzene cu martisoare naturale, pe care sa le poarte direct în par. Doamnele si domnisoarele prezente pe 25 si 26 februarie la targul Vitrina de Design se vor bucura de impletituri accesorizate cu agrafe si coronite din flori de primavara. Va asteptam cu drag!” Cosanzenele Amelia si Maria

"Bucataria cu flori, a carei promotoare sunt, cu siguranta m-a adus mai aproape de frumusetea si gingasia lumii. Florile aduc o traire unica, atat celui care stie sa le ofere, cat si celui care stie sa le primeasca. Cand ofer floarea într-un preparat, daruiesc din frumusetea sufletului meu si a strabunilor mei si ajung la sufletul celui pentru care gatesc. Bucatele mele calatoresc în taina gusturilor fine, pleaca din suflet, în bufete rafinate, si ajung din nou acasa, tot la suflet. Pe 25 si 26 februarie le veti gasi si în casa designului romanesc, la Dizainar, la targul de primavara Vitrina de Design! ” Fata care Gateste cu Flori - Claudia-Romana Rista

“Sunt mereu deschisa la idei si concepte noi. Da, am avut bucuria sa lucrez cu mari artisti, actori cei mai multi dintre ei, oameni de televiziune, de la care am învatat. Colaborez cu mai multi fotografi si am lucrat pentru seriale TV, spoturi TV, sedinte foto si clipuri muzicale. De 3 ani predau si cursuri de machiaj si auto-machiaj, tocmai din dorinta de a le împartasi elevelor din pasiunea si experienta mea. Machiajul evidentiaza frumusetea naturala si defineste personalitatea. In weekendul 25-26 februarie voi oferi sfaturi de frumusete la targul de primavara Vitrina de Design. Ne vedem la Dizainar!” Stella Badea, makeup artist, trainer & beauty adviser