ORSAY deschide primul magazin din Obor in Veranda Mall

Comunicat de presa

ORSAY deschide, pe 10 februarie, un nou magazin in Bucuresti, in Veranda Mall. Mai mult, brandul lanseaza colectia Primavara 2017 si, doar in aceasta zi, clientii ORSAY beneficiaza de o reducere speciala de 20% la toata colectia, promotie disponibila exclusiv la Veranda Mall din Obor.

“Pentru noi, prioritar este sa oferim clientilor oportunitati cat mai atractive de shopping si de divertisment. incepem anul cu deschiderea unui nou magazin ORSAY, ce se adreseaza publicului feminin si care defineste, de peste 30 de ani, tendintele in moda. Brandul este unul reprezentativ in aceasta industrie si suntem convinsi ca va fi un reper pentru vizitatoarele care vor sa isi exprime feminitatea”, afirma Maria Craciun, Center Manager Veranda Mall.

“Este al 36-lea magazin ORSAY din Romania si ne bucuram ca am reusit prin colaborarea cu Veranda Mall sa ajungem mai aproape de locuitorii din Obor. Scopul brandului este acela de a oferi tinute actuale la preturi accesibile, pentru ca toate clientele noastre sa gaseasca la noi acele optiuni vestimentare care sa le evidentieze personalitatea. Noua colectie este una indrazneata, adaptata la moda din metropolele lumii”, adauga Alina Chendrean, ORSAY Area Manager Romania & Ungaria.

ORSAY are in portofoliu o gama extinsa de produse potrivite fiecarui stil, care ofera clientelor posibilitatea sa iasa in evidenta, urmand ultimele trenduri in materie de moda. in noul magazin din Veranda Mall se gaseste colectia Primavara 2017, ce se remarca prin contraste, broderii decorative si dantela de tip ghipura, care infrumuseteaza rochiile cu model floral. De asemenea, jachetele de tip bomber si accentele metalice sunt specifice colectiei Primavara 2017, iar stilul “athleisure”, ce defineste eleganta in stil sportiv, reflecta versiunea ultra-feminina.

Magazinul este amplasat la parterul centrului comercial Veranda Mall si ocupa o suprafata de aproximativ 200 de metri patrati, fiind situat in apropierea brandurilor de moda Salamander si Deichmann. in Veranda Mall se gasesc si alte marci recunoscute precum TATI, singurul magazin din Romania, H&M, C&A, LC Waikiki, Gerovital, Adesgo, Sephora si Cupio, singurul din Bucuresti.

ORSAY mai are sapte magazine in Bucuresti, dar si in orase precum Cluj, Timisoara, Iasi, Constanta, Brasov si Sibiu.

In zona de restaurante din Veranda Mall vizitatorii au acces la cele mai recunoscute branduri nationale si internationale precum KFC, Sushi Terra, Salad Box, McDonald’s, Oro Toro, Starbucks, Mesopotamia, C House sau Pizza Colosseum. La nivel de servicii, vizitatorii au la dispozitie magazinele Orange, Telekom, Arsis, spalatoria EcoClean, tour-operatorul TUI, Silca, dar si Maxbet, iar in timpul liber, Patinoarul Veranda invita toti pasionatii de sporturi de iarna la o plimbare pe gheata, fiind deschis zilnic, in intervalul 10:00 – 22:00.