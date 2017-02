Tinteste dragostea in Baneasa Shopping City

Intra in atmosfera, lasa-te inspirat si transforma-ti ideile in cadouri memorabile pentru persoana cea mai aproape de sufletul tau.

Comunicat de presa



In luna februarie dragostea pluteste in aer in Baneasa Shopping City! Si pentru ca suntem romantici incurabili, ne place sa sarbatorim in fiecare an, alaturi de voi, Sf. Valentin.

Noi avem si o provocare pentru tine, demna de sarbatoarea dragostei. Vino in weekendul 11-12 februarie si pe 14 februarie, intre orele 14:00-20:00, ca sa iti testezi abilitatile la tragerea cu arcul. Daca ai bonuri de cumparaturi care sa cumuleze suma minima de 50 de lei, te invitam sa tintesti cu arcul inima supradimensionata, precum celebrul Cupidon, iar noi iti oferim in schimb multe premii-surpriza.

Celebreaza dragostea in Baneasa Shopping City!

Despre Baneasa Shopping City

Centrul comercial Baneasa Shopping City este lider pe piata romaneasca de fashion si entertainment, oferind clientilor sai un mix unic de branduri, care poate satisface si cele mai exigente dorinte in materie de shopping, de la cele de renume international, la magazine ale designerilor romani, precum si o varietate de restaurante rafinate si cafenele. Centrul comercial include si o zona impresionanta de divertisment, Grand Entertainment, ce cuprinde: Grand Cinema & More, singurul cinematograf din Romania echipat cu tehnologia revolutionara Dolby Atmos in sala Grand Ultra, care ofera cinefililor sai cele mai inalte standarde video si audio, la care se adauga o categorie speciala de evenimente culturale (productii proprii de teatru sau transmisiuni live de pe marile scene ale lumii), aceste caracteristici sunt menite sa asigure confortul clientilor si transforma Baneasa Shopping City in destinatia exclusivista de shopping, relaxare si entertainment a Romaniei.