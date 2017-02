Sensibio gel spumant - Spumant Calmant si Hidratant

Comunicat de presa

Sensibila si puternica in acelasi timp, pielea ne “imbraca” si ne protejeaza. Ii rezista vantului care o usuca si soarelui care o arde. Tenul este in mod continuu expus agresiunilor externe, iar una dintre cele mai importante etape in ingrijirea lui este igiena. Bioderma vine in intampinarea consumatorilor cu un nou produs de igiena, Sensibio Gel Spumant 200 ml.

Curata bland fata si ochii, calmeaza si hidrateaza in acelasi timp, redand confortul pielii iritate. Sensibio Gel Spumant 200 ml are textura de gel lichid, incolor, se aplica cu usurinta, spumeaza si poate fi utilizat si impreuna cu o perie pentru curatarea tenului.

Nu contine sapun, parfum, parabeni sau coloranti, este hipoalergenic, non comedogenic si are un PH fiziologic asigurand o toleranta excelenta.

Pompita asigura o dozare optima a produsului prevenind astfel consumul inutil de produs si utilizarea lui pentru o perioada mai lunga de timp.

Utilizare: Se aplica pe pielea umeda si se maseaza pana spumeaza. Se clateste cu apa din abundenta si se usuca prin tapotari blande.

Ofera-i tenului tau clipe de rasfat, dimineata si seara, cu Sensibio Gel Spumant. Indeparteaza impuritatile de peste noapte, improspateaza, calmeaza si hidrateaza tenul si il pregateste pentru aplicarea machiajului.