Eliminarea impozitului pe tranzactii imobiliare de sub 450.000 de lei, stimulent pentru achizitii

Decizia Guvernului de a elimina impozitul de 3% pentru tranzactiile imobiliare de sub 450.000 de lei sau 100.000 de euro ar putea determina vanzatorii persoane fizice sa reduca proportional costul apartamentelor.

Cumparatorii vor fi stimulati sa negocieze si sa cumpere, pentru a profita de aceasta masura, avand in vedere perceptia negativa vizavi de predictibilitatea fiscala si de lipsa de incredere in clasa politica.

“Ramane la latitudinea vanzatorului daca, in urma eliminarii impozitului pe tranzactiile de sub 450.000 de lei, va scadea si pretul apartamentului. Masura vine, in primul rand, in avantajul vanzatorilor, dar exista posibilitatea ca unii sa fie dispusi sa faca, la randul lor, reduceri de preturi. Cumparatorii vor negocia si vor fi stimulati sa cumpere rapid, pentru a profita de aceasta prevedere, inainte de eventuale influente negative ale instabilitatii mediului politic“, este de parere Marius Nicola, directorul general al companiei Premium, dezvoltatorul ansamblurilor rezidentiale Premium Regie si Premium North Lane.

Totusi, aceasta decizie a Guvernului nu va determina explozii in piata, chiar daca se va simti o crestere usoara a numarului tranzactiilor, pe termen mediu. Vanzatorii vor fi stimulati de aceasta masura, in cazul proprietatilor cu o valoare aflata sub plafonul neimpozabil, de 100.000 de euro, acestia urmand sa ramana in buzunar cu pana la 3.000 de euro.

Compania Premium nu este vizata de aceasta eliminare de impozit, fiind persoana juridica, insa apreciaza ca numarul achizitiilor de apartamente pentru inchiriere ar putea creste. in prezent, 20% din cumparatorii Premium North Lane si Premium Regie isi achizitioneaza apartamentul cu scopul de a-l inchiria, iar compania se asteapta ca numarul acestora sa avanseze la 30% in maxim trei ani.

„Numarul clientilor care cumpara apartamente pentru a le inchiria este in continua crestere si ne asteptam ca aceia care planuiau astfel de achizitii sa fie incurajati, acum, sa le puna in practica rapid. Factorul psihologic dicteaza orice decizie de cumparare, iar entuziasmul creat in piata vizavi de aceste eliminari de taxe ar putea impulsiona clienti nehotarati sa vanda si sa cumpere“, explica specialistul.

La inceputul acestui an, Guvernul a modificat Codul Fiscal printr-o ordonanta de urgenta. Potrivit acesteia, impozitul pentru vanzarea de case si terenuri in valoare de sub 450.000 de lei (100.000 de euro) va fi eliminat. Pentru tranzactiile ce depasesc aceasta suma, impozitul se va calcula prin aplicarea cotei de 3% la diferenta dintre valoarea declarata de paarti si suma neimpozabila de 450.000 lei.

