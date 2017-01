AVON lanseaza doua noi branduri de machiaj

AVON, brandul numarul 1 pe piata de produse de machiaj din România, a lansat luni, 23 ianuarie, doua noi branduri de machiaj, mark. si AVON True. Evenimentul local de lansare a noilor colectii s-a desfasurat in paralel cu cel global, organizat in New York City.

Comunciat de presa

Colectia AVON True complimenteaza frumusetea naturala a femeilor si se bazeaza pe formule hranitoare si rezistente, iar mark. este o colectie dedicata pasiunii pentru frumusete, care le inspira pe femei sa experimenteze si sa se exprime creativ prin intermediul machiajului. In noua colectie mark. puteti descoperi peste 200 de produse de machiaj, o paleta bogata de nuante intense si o multime de texturi noi, care au la baza tehnologia dezvoltata de o echipa de peste 50 de oameni de stiinta si experti in beauty.

„Gama noastra de machiaj se innoieste cu doua branduri speciale, care definesc doua laturi diferite ale femeii AVON. Noi credem ca acestea formeaza un intreg pentru ca in orice femeie AVON se gaseste si o femeie True, si o femeie mark. Aceasta este in acelasi timp discreta si memorabila, puternica si suava, naturala si experimentala”, a declarat Stela Toderascu, Marketing Manager AVON România si Moldova.

„Prin aceste lansari reiteram promisiunea fata de frumusete, alaturi de AVON True, si ne angajam sa oferim in continuare inspiratie pentru pasiunile milioanelor de femei care ne aleg produsele in fiecare zi. Vom face asta impreuna cu mark., un brand care inseamna inovatie, creativitate si explozie de culoare, dar si impreuna cu INNA, care ni s-a alaturat in calitate de ambasadoare mark.”, a adaugat Stela Toderascu.

La evenimentul de lansare, INNA - imaginea mark. - a vorbit despre noua colaborare. „Sunt incântata sa ma alatur echipei AVON. E un brand cu care ma identific pe deplin, care inspira milioane de femei din toata lumea, le ajuta sa devina si sa se simta mai curajoase, mai indraznete si mai independente. Atunci când te regasesti atât de mult in valorile si viziunea unui brand, acesta devine unul dintre preferatele tale. Asa s-a intâmplat si in cazul meu cu AVON”, a declarat INNA, imaginea mark..

Produsele celor doua noi branduri AVON vor fi disponibile incepând cu 2 martie pe www.avon.ro.