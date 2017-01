Celine Dion va canta o noua melodie pentru coloana sonora a filmului FRUMOASA SI BESTIA

Celine Dion – castigatoare a cinci premii Grammy si una dintre cele mai bine vandute artiste – va interpreta o melodie noua, „How Does A Moment Last Forever”, care va fi inclusa pe coloana sonora a filmului live-action "FRUMOASA SI BESTIA".

Comunica de presa

Scrisa de compozitorul Alan Menken, castigator de opt ori al premiului Oscar („The Little Mermaid”, „Aladdin”) si de Tim Rice, laureat al trei premii Oscar („The Lion King”, „Evita”), piesa „How Does A Moment Last Forever” este o balada emotionanta despre pastrarea momentelor pretioase ale vietii. Portiuni ale acestei noi piese sunt auzite pe tot parcursul filmului, fiind inserate diferite acorduri, inainte sa debuteze la finalul filmului varianta completa a cantecului lui Dion. „Sa fac parte din versiunea originala a filmului «Frumoasa si Bestia» a fost o experienta magica in viata mea si sunt cu adevarat onorata sa fac parte iar din aceasta noua versiune a filmului”, spune Celine Dion.

Directorul departamentului muzical al Walt Disney Studios Motion Pictures Production, Mitchell Leib, i-a propus artistei acest proiect cu ideea ca ea sa inregistreze una dintre cele trei piese noi scrise pentru film. „Celine a fost alegerea unanima a realizatorilor filmului si a studioului pentru a interpreta acest cantec, iar toti cei implicati in crearea filmui au fost incantati ca Celine a acceptat sa faca parte din aceasta noua adaptare live-action a povestii”, a spus Leib.

Pentru filmul de animatie, Dion a interpretat impreuna cu Peabo Bryson duet-ul original din „Frumoasa si Bestia” – melodia impresionanta a lui Alan Menken cu versurile de neuitat ale lui Howard Ashman, castigator a doua premii Oscar. Cantecul a devenit imediat un adevarat clasic, fiind premiat cu un Oscar, un Glob de Aur si trei premii Grammy. Menken a inclus pe coloana sonora si noi inregistrari ale cantecelor clasiced din versiunea animata, semnate de el si Ashman.

Despre film

Povestea si personajele pe care publicul le stie si le iubeste revin la viata intr-o adaptare live-action spectaculoasa a clasicului film de animatie Disney „Frumoasa si Bestia”, printr-un regal cinematografic stralucitor, care celebreaza una dintre povestile cele mai indragite din toate timpurile. „Frumoasa si Bestia” este povestea calatoriei fantastice a lui Belle, o tanara inteligenta, frumoasa si independenta, care este luat prizoniera de o Bestie in castelul sau. In ciuda temerilor sale, ea se imprieteneste cu personalul fermecat al castelului si invata sa priveasca dincolo de chipul hidos al Bestiei, dandu-si seama ce inima blanda are Printul din interiorul Bestiei.

Din distributia filmului fac parte: Emma Watson in rolul lui Belle; Dan Stevens interpreteaza Bestia; Luke Evans este Gaston, chipesul, dar superficialul satean care o curteaza pe Belle; Kevin Kline il joaca pe Maurice, tatal lui Belle; Josh Gad este LeFou, aghiotantul suferind al lui Gaston; Ewan McGregor este Lumière, candelabrul; Stanley Tucci este Maestro Cadenza, clavecinul; Audra McDonald este Madame de Garderobe, sifonierul; Gugu Mbatha-Raw este Plumette, stergatorul de praf; Hattie Morahan este vrajitoarea; Nathan Mack este Chip, ceasca de ceai; Ian McKellen este Cogsworth, ceasornicul, iar Emma Thompson este ceainicul, Doamna Potts.

Filmul regizat de Bill Condon este bazat pe productia animata din 1991 a „Frumoasa si Bestia”, iar scenariul este scris de Stephen Chbosky si Evan Spiliotopoulos.

Filmul „Frumoasa si Bestia” este distribuit de Forum Film Romania si va avea premiera pe 17 martie 2017, fiind disponibil in format 3D (subtitrat si dublat) si IMAX 3D (subtitrat).

Trailere:

https://www.youtube.com/watch?v=v88K6xlnwds&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=6AZUDFs9S7g