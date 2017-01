ParkLake Shopping Center da startul reducerilor de iarna

comunicat de presa:

ParkLake Shopping Center marcheaza inceputul reducerilor de iarna prin campania “Este in natura ta sa te bucuri de reduceri” si trimite „craiese ale zapezii” sa imparta, intre 15 si 22 ianuarie, 4.500 de vouchere de cumparaturi in valoare de 50 de lei fiecare.

Prin campania “Este in natura ta sa te bucuri de reduceri”, bucurestenii care se intalnesc cu craiesele ParkLake in perioada 15-22 ianuarie primesc garantat un voucher de cumparaturi in valoare de 50 de lei, care poate fi utilizat in peste 100 de magazine partenere din cadrul centrului comercial. Lista magazinelor participante in campanie poate fi gasita pe www.parklake.ro.

Sezonul reducerilor la ParkLake Shopping Center



Campania “Este in natura ta sa te bucuri de reduceri” marcheaza startul sezonului de reduceri la ParkLake, care se va derula intre 15 ianuarie si 15 februarie 2017. In aceasta perioada, centrul comercial isi intampina vizitatorii cu reduceri de pana la 70%, plus alte oferte promotionale speciale.

Activitati tematice



in plus, ParkLake Shopping Center creeaza un spatiu de tehnologie atat pentru cei mici, cat si pentru cei mari, unde acestia se vor putea distra pe parcursul vizitei lor. Spatiul de tehnologie va avea o zona de Virtual Reality, simulatoare care redau experienta inedita a activitatilor de iarna, si o zona de Video Gaming interactiva. Cele trei zone se vor regasi zilnic la parterul centrului comercial, in Main Square, in perioada 14-31 ianuarie.

Iubitorii sporturilor de iarna sunt invitati in fiecare zi la distractie pe patine, in cadrul patinoarului din exteriorul centrului comercial, zona ParkLake Garden, intrarea dinspre Parcul Titan. Vizitatorii pot lua parte la una dintre cele doua demonstratii de patinaj artistic, organizate in serile de vineri, 20 ianuarie, si duminica, 29 ianuarie.

Mai mult, ParkLake Shopping Center a pregatit o serie de ateliere tematice pentru copii pe tot parcursul sezonului de reduceri. in perioada 18-31 ianuarie, cei mici vor putea participa la ateliere in zona magazinelor pentru copii de la etajul 1 (zona Zepelin Playground).

Detalii despre evenimentele ParkLake gasiti pe www.parklake.ro, pagina de Facebook ParkLake Shopping Center sau pe aplicatia de mobil ParkLake.