40% mai multa prospetime cu Bref Power Aktiv si toaleta ta va dansa

In ritm de dans si culoare, Bref deschide anul 2017 cu urmatorul mesaj: curatarea toaletei nu este o drama! Igienizarea toaletei este acum mai usor de facut ca niciodata, datorita bilutelor odorizante Bref Power Aktiv, o solutie care raspandeste cu 40% mai multa prospetime in interiorul baii, fara ca tu sa depui niciun efort suplimentar.

Comunicat de presa

Cu ajutorul Bref Power Aktiv, curatarea toaletei este la fel de placuta precum dansul, exact ca in clipul realizat de cei patru patinatori Bref, AICI.

Pastrarea toaletei curata si improspatata pare o sarcina dificila pentru ca solicita efort si mult timp. Insa, de acum, cu ajutorul Bref Power Aktiv, este posibil sa tii pasul cu micile tale placeri fara sa faci compromisuri si, in acelasi timp, toaleta ta sa fie inundata de prospetime. Bref Power Aktiv este format din patru bilute, fiecare dintre ele continand cu 40% mai mult parfum oferind o curatare igienica si prospetime mai intensa, pana la ultimul jet de apa. Cu siguranta, aceste bilute colorate sunt un hit pentru toaleta ta!

In plus, noua formula Bref Power Aktive cu mai mult parfum pastreaza curatenia si prospetimea toaletei in mod vizibil, cu fiecare jet de apa, cand agentii de curatare sunt eliberati in apa pentru a indeparta eficient murdaria.

Bref Power Aktiv este disponibil la raft in variantele: Lemon, Pine, Eucalipt, Lavanda, Ocean, Chloryne si Fresh Flower.