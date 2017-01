Kaufland lanseaza noi marci proprii de produse ecologice si vegetariene: K-Bio si K-take it veggie

Kaufland Romania a lansat doua marci proprii, K-Bio si K-take it veggie, special pentru toti cei care vor sa aiba un stil de viata sanatos. Noile game ofera peste 70 de produse ecologice, vegetariene si vegane de o calitate premium, la preturi atractive si sunt disponibile numai in magazinele Kaufland.

Comunicat de presa

Sortimentul marca proprie K-Bio cuprinde 43 de produse ecologice variate - de la branza din lapte acru, pana la produse de panificatie cu ovaz si alac – gama aflandu-se in curs de extindere. Produsele K-Bio poarta sigla oficiala de certificare bio si corespund directivelor stricte ale eco-regulamentului Comisiei Europene*.

Gama de produse K-take it veggie a fost conceputa de Kaufland special pentru alimentatia sanatoasa si variata a vegetarienilor, veganilor sau a persoanelor care tin post si ofera in prezent 34 de produse, precum creme fine tartinabile, bauturi din soia, orez sau migdale, lactate din soia, mezeluri fara carne, branza tofu, falafel, mancaruri semi-preparate gustoase si multe altele. Sortimentul este in permanenta extindere.

Din ce in ce mai multi oameni se preocupa in mod constant de alimentatia lor, din ratiuni diverse si sub diverse forme. Kaufland ofera acum si o mare varietate de produse ecologice, vegetariene si vegane. Prin noile noastre marci proprii incurajam clientii sa adopte un stil de viata fresh si un regim alimentar echilibrat, produsele fiind corespunzatoare pentru orice tip de dieta”, declara Valer Hancas, Manager Corporate Affairs & Comunicare, Kaufland Romania.

Despre calitatea marcilor proprii Kaufland

Noile game K-Bio si K-take it veggie beneficiaza de o calitate superioara, asemenea tututor produselor marca proprie Kaufland. Produsele sunt monitorizate regulat de catre institute de testare independente, pentru a garanta standardele de calitate impuse de Kaufland. Pentru fabricarea produselor marca proprie, compania colaboreaza cu furnizori performanti, cu expertiza si de incredere. Doar daca produsele indeplinesc standardele de calitate impuse de Kaufland, acestea sunt incluse in sortimentul de marci proprii. Mai multe informatii despre noile produse K-Bio si K-take it veggie sunt disponibile pe www.kaufland.ro.

*Despre produsele ecologice

La produsele ecologice este interzisa utilizarea pesticidelor chimice sintetice sau a ingrasamintelor minerale usor solubile, precum si iradierea produselor si a materiilor prime. De asemenea, eco-reglementarile Comisiei Europene interzic utilizarea de furaje, seminte sau alte materiale modificate genetic in procesul de productie. Produsele organice nu contin potentiatori de aroma artificiali. De asemenea, nu este permisa folosirea colorantilor sau a aromelor artificiale.