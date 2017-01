Cum scapi in mod natural de matreata

Laboratoarele VivaNatura propun un nou produs ce vine in intampinarea acestei probleme: Samponul antimatreata cu rozmarin si ulei de tea-tree.

Samponul este un produs natural cu rol antimicotic si antiseptic, ce ajuta la indepartarea rapida a matretii si previne aparitia ei. Produsul este realizat prin tehnologie proprie VivaNatura, care pastreaza nealterate ingredientele naturale, precum:

- uleiul de rozmarin, recunoscut pentru proprietatile sale antiseptice si astrigente

- uleiul de tea-tree, care are rolul de a tonifia radacina firului de par

Pe langa acestea, vitamina E imbunatateste circulatia sangelui scalpului prin cresterea absorbtiei de oxigen, iar uleiul de argan ofera elasticitate firului de par si contribuie la cresterea sanatoasa a acestuia.

In plus, extractul din plante stimuleaza cresterea parului si echilibreaza functionarea glandelor seboreice, eliminand excesul de sebum, prevenind aparitia matretii si calmand pielea capului.

Samponul VivaNatura nu contine parabeni sau alte substante chimice daunatoare, prezente in sampoanele obisnuite.

Pret: 19.50 ron

Mai multe detalii despre ingrijirea naturala a picioarelor gasiti pe www.vivanatura.ro si www.facebook.com/VivaNatura-334877483263356/. Produsele VivaNatura se pot cumpara din plafare, magazine naturiste, din reteaua DM, precum si pe www.vivanatura.ro.