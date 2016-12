PAM PAM iti aduce in dar de sarbatori, un MOS CRACIUN muzical!

comunicat de presa

Ho!Ho!Ho! Inca putin si Mos Craciun isi face aparitia cu sania lui magica, trasa de reni si plina de cadouri. Anul acesta insa, Mosul isi face aparitia insotit si de alaiul sau muzical! PAM PAM - trupa de teatru muzical pentru copii, alcatuita din Pia (pianul) , Vio ( vioara) si Kito ( chitara) si jucausele mascote Pam Pam si Bum Bum, il vor insoti pe Mos Craciun in lunga sa calatorie prin lume si vor aduce in inimile copiilor si a intregii familii dragostea si armonia, muzica si veselia!

In fiecare an copiii ii scriu lui Mos Craciun cel putin o dorinta, el citeste toate scrisorile si aduce daruri minunate tuturor. Anul acesta, Mos Craciun vine cu desaga plina, in pasi de muzica, acompaniat de instrumentele muzicale – pianul, vioara si chitara.

“Dragii Mosului imi doresc tare mult ca in anul ce vine, sa descoperiti muzica cantand la un instrument muzical, sa descifrati magia acesteia, sa iubiti armonia si sa aveti parte de multe bucurii! Pasiunea de a canta si a dansa sa infloreasca in noul an! Eu va daruiesc Imnul de Craciun cantat de trupa PAM PAM, care sa va insoteasca pasii, in minunata lume a muzicii! Craciun Fericiti tuturor! Ho!Ho!Ho!”, transmite Mos Craciun in mesajul dedicat tuturor copiilor.

La sfarsitul lunii decembrie, trupa PAM PAM compusa din Pia, Vio si Kito alaturi de cele doua mascote jucause, Pam Pam si Bum Bum, te invita la teatru! Pe 26 decembrie incepand cu ora 11:00, sunteti invitati intr-o “Calatorie muzicala pe aripile vantului” la Targul de Craciun Bucuresti 2016, iar pe 27 decembrie, tot de la ora 11:00 si tot in cadrul Targului de Craciun Bucuresti 2016, vom descoperi impreuna ca “La scoala este ca-n povesti”. Doua spectacole muzicale fascinante cu replici savuroase si pline de umor, muzica antrenanta si plina de ritm, coregrafiile originale si costumele colorate. La finalul fiecarui spectacol Pia, Vio si Kito ii vor invata pe cei mici, parinti si bunici cel mai frumos Imn de Craciun compus de Trupa PAM PAM!

Si pentru ca anul 2017 se apropie cu pasi repezi, cele 3 personaje de poveste vor sa transmita tuturor copiilor cate un mesaj cu ocazia Sarbatorilor de iarna.

“Eu sunt Pia si doresc tot mereu sa va zambesc! Sa fiti veseli dragi copii!”

“ Eu sunt Vio si va spun, oferiti tot ce-i mai bun! Sa fiti iubitori copii!”

“Iar eu Kito va urez sa aveti mult spor si zel ! Mult noroc si bucurii, sa fiti fericiti copii!”.

“Muzica este cea care da culoare vietii si ne une te in tot ceea ce facem! Va doresc ca noul an sa va aduca si mai multi prieteni, alaturi de care sa continuam aventura spectacolelor muzicale educative. Impreuna, pe acorduri muzicale, trecem peste toate obstacolele din viata noastra, invatam ca la scoala este ca-n povesti, ca prietenii adevarati exista si doar daruind veti simti magia Craciunului. Sa aveti un an nou fericit, plin de armonie si veselie!”, va doreste Daisy fondatorul Trupei PAM PAM.

Prietenia celor cinci personaje ce compun Trupa PAM - Pia, Vio i Kito, alaturi de Pam-Pam si Bum-Bum este un model pentru toti copiii mari (parintii) si copiii mici. Pe scena aduc bucurie, pofta de viata, entuziasm si optimism. La spectacolele trupei PAM PAM, parintii devin copii si traiesc alaturi de cei mici aventura unor spectacole muzicale educative de exceptie.

Mai multe informatii despre spectacole si trupa PAM PAM, gasiti pe site: http://www.pam-pam.ro si pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/TrupaPamPam/