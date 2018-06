Politia Modei masculine - 5 greseli demne de 'amenda' in purtarea tinutei sport pe strada

Stilul masculin de strada este caracterizat de purtarea tinutelor lejere, care par nestudiate, dar care, totusi, mixeaza intr-un mod foarte interesant elementele componente.

Modelele de treninguri barbati se regasesc adesea in moda streetwear, pentru ca este o optiune foarte comoda si totodata stylish. Purtarea tinutei sport pe strada are totusi cateva reguli de eticheta de respectarea carora se ocupa Politia Modei! Iata care sunt acestea:

1. Nu purta maiou.

Stim cat de mult iti place maioul, pentru ca este un tip de imbracaminte foarte lejera, ideala de purtat pe timpul verii. Indiferent daca ti-ar placea sa il porti mai des, regulile bunului gust in materie de moda spun ca aceasta piesa nu trebuie sa integrata in alte tinute decat cele de sala sau de plaja.

Foto: Pexels

2. Nu alege pantaloni prea scurti.

Pantalonii scurti din materiale comode sunt si ei preferatii atunci cand ne gandim la adoptarea unei tinute sport. Desi ai “verde” in a-i purta si pe strada, e necesar sa ai grija sa alegi o lungime potrivita. Modelul potrivit de pantaloni scurti nu ar trebui sa atinga linia superioara a genunchilor. Pantalonii mai scurti de atat sunt mai potriviti pentru activitatile sportive din sala de fitness, sau pentru sesiunile de inot!

3. Alege un trening potrivit.

Dintre numeroasele modele de treninguri pentru barbati, te sfatuim sa alegi unul potrivit pentru strada. Ce inseamna asta? In primul rand, o culoare care nu iese in evidenta intr-un mod negativ (de exemplu, n-ar fi foarte indicat sa abuzezi de alb, poti opta pentru a alege o singura piesa a treningului in aceasta culoare). Mai apoi, nu alege modele foarte accesorizate si mergi pe variantele mai simple din punct de vedere al designului.



4. Nu te incalta cu slapi.

Da, da stim ca slapii sunt printre cele mai comode tipuri de incaltaminte, dar in niciun caz nu ar trebui sa te incalti cu ei pe strada, doar daca nu cumva mergi la piscina. Desi “moda” treningului purtat cu papuci capata, din pacate, amploare, nu urma acest trend!

5. Poarta colantii doar cand faci sport.

Cum probabil stii deja, exista si colanti speciali pentru barbati. Acestia sunt dedicati purtarii in timpul activitatilor sportive, precum joggingul sau ciclismul, deci sub nicio forma nu te gandi sa ii porti atunci cand ai alt fel de planuri!

Integrarea elementelor vestimentare sport in outfiturile din stilul streetwear se face tinand cont dupa aceste reguli, destul de simple de urmat, de altfel. Totusi, este important ca in alegerea oricarei tinute sa tii cont si de personalitatea si de preferintele tale.

De asemenea, daca vrei putina inspiratie pentru alegerea imbracamintei sport, acceseaza etopsport.ro si alege ceea ce iti place!