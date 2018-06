Contureaza-ti in 10 pasi un stil vestimentar personal de succes

Exista printre noi femei care arata intotdeauna si in orice ocazie extraordinar. Hainele li se potrivesc perfect, știu să păstreze niște linii definitorii, dar și să se reinventeze constant și sunt foarte feminine. Pe scurt, au un stil al lor pe care l-au cautat, l-au găsit si se bucura de el.

Cercetari recente au aratat că aspectul nostru influenteaza foarte mult perceptia celor din jur si mai ales felul in care acestia ne judeca si ne valideaza. Un exemplu concret ar fi acela din campaniile electorale, cand aspectul unui candidat - nu frumusestea ci felul in care arata si inspira competenta - influenteaza foarte mult numarul de voturi primite. Asadar, un stil potrivit este cel care ne poate aduce foarte mult succes. Iata, in continuare, cum in 10 pasi simpli, poti sa iti creezi un stil personal de succes.

1. Cunoaste-te pe tine însuți

Primul aspect asupra caruia trebuie sa te opresti este forma corpului, pentru a sti ce tinute ti se potrivesc cel mai bine. Poti afla asta dupa indelungi sesiuni de privit in oglinda sau cu ajutorul prietenilor.

2. Gaseste lucruri care sa te defineasca

In aceasta categorie poate fi inclus orice, de la coafuri, stiluri de machiaj, accesorii si pana la parfumuri dama originale. Acestea vor deveni semnatura ta, iar oamenii te vor identifica cu ele. Pentru a reusi nu trebuie decat sa-ti asculti vocea interioara si sa optezi pentru lucrurile care te fac sa te simti bine in orice moment.

3. Inspira-te din aparitiile vedetelor preferate

A te inspira de la vedete si persoane care se afla zilnic in lumina reflectoarelor nu este deloc un lucru rau. Gaseste astfel de persoane publice care iti seamana si care te inspira si urmareste-le cu incredere aparitiile, pentru ca sigur stilisti foarte buni sunt creatorii acestora.

Foto: Photo by Artem Bali on Unsplash

4. Accentueaza-ti feminitatea

Orice piese ai alege ca fiind preferatele tale, ai grija ca acestea sa fie feminine sau sa iti puna in evidenta feminitatea. Nu purta numai haine largi sau foarte mulate pentru a nu cadea in vulgaritate, iar daca vrei sa iti subliniezi formele, alege-le pe cele de care esti cea mai mandra.

5. Experimenteaza noile tendinte

Poti sa te inspiri intotdeauna din cele mai noi tendinte ale modei, insa trebuie sa le adaptezi personalitatii tale si sa le alegi doar pe cele care ti se potrivesc. De asemenea, indrazneste sa inovezi, deoarece rezultatele pot fi extraordinare.

6. Asculta-ti instinctele

Degeaba iti spune cineva ca arati bine daca tu nu te simti deloc bine intr-o anumita tinuta. Felul in care te imbraci trebuie sa te faca sa te simti bine in orice conditii si sa iti confere acea incredere care va aduce stralucire tinutei tale.

7. Axeaza-te pe haine clasice

Atunci cand mergi la cumparaturi, incearca sa te axezi pe achizitia acelor piese clasice pe care sa le poti combina usor si pe care sa le poti repurta. Acestea trebuie sa fie, de asemenea, piese pe care iti face placere sa le porti.

8. Identifica obiectele care nu te avantajeaza

Atunci cand faci cumparaturi si trebuie sa faci o selectie iti va fi mult mai usor daca stii din start care sunt acele piese care nu te avantajeaza sau pe care nu iti face placere sa le porti. Procesul de alegere va fi mult mai usor, iar avantajele tale mult mai mari.

9. Construieste-ti o garderoba potrivita

Atunci cand dressingul tau este bine organizat si cuprinde doar piese care ti se potrivesc, iti va fi mult mai usor sa le combini si sa te pregatesti. Specialistii iti recomanda sa ai nu mai mult de 50 de obiecte in garderoba.

10. Alege culori care sa se potriveasca ușor

Alege-ti o culoare de baza care sa iti placa foarte mult si alte trei care sa potriveasca cu aceasta si incepand din acest moment alegerile tale vor deveni mult mai usoare. De asemenea, ai in vedere culoarea pielii tale si a parului.

In concluzie, este foarte simplu: pentru a-ti gasi stilul potrivit, trebuie sa iti cunosti personalitatea si sa faci in asa fel incat orice tinuta pe care o porti sa spuna ceva despre tine. Iar daca mesajul este unul corect si pozitiv, nu ai cum sa nu ai succes in ochii celor din jur.

Foto homepage: Photo by Kris Atomic on Unsplash