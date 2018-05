Verighete neconventionale create in atelierul Minionette

Advertorial

Orice idee originala va face petrecerea voastra mai autentica si pe voi mai fericiti. Un alt lucru pe care il puteti influenta sunt verighetele. in loc sa alegeti un model conventional, v-ati gandit sa incercati ceva mai altfel?

Inarmati-va cu inspiratie si treceti ideile voastre pe hartie. Cu ajutorul unui atelier de bijuterie, chiar si cele mai deosebite propuneri se pot transforma in viitorul vostru set de verighete.

Echipa Minionette face o treaba minunata la capitolul bijuterii personalizate, iar modelele de verighete realizate in atelierul lor se indeparteaza de conventional, explorand forme si texturi deosebite pentru a crea bijuterii care sa reflecte personalitatea celor care le poarta. Puteti opta pentru unul din modelele existente pe site sau puteti veni chiar voi cu propuneri.

Lucrurile functioneaza foarte simplu. Le spuneti ce vreti printr-un mail sau o vizita la atelier si in cel mai scurt timp veti primi o propunere de pret si o simulare 3D. Avantajul pe care il aveti atunci cand lucrati cu un atelier de bijuterii este flexibilitatea si atentia la detalii de care veti beneficia. Irina se ocupa de Customer Care in echipa Minionette si ne-a povestit ca aloca cel putin o ora fiecarei intalniri pe care o are cu clientii interesati de verighete. E important sa discute nu doar despre aspecte tehnice, ci este interesata si de pasiunile si personalitatea clientilor, pentru a le recomanda modelul cel mai potrivit.

Uneori discutiile se prelungesc pe mail si poate dura chiar o luna pana la stabilirea modelului final, in urma simularilor si ajustarilor aduse. Cel mai important este ca la final clientii sa fie multumiti de produsele achizitionate.

Va lasam cu cateva modele de verighete care ne-au placut noua cel mai mult si cu un gand: Indrazniti sa fiti diferiti! Alegeti lucrurile care va reprezinta si bucurati-va de moment pentru ca este in primul rand al vostru.

Verighetele Express Your Love sunt inspirate de stilul artistic al pictorului american Jackson Pollock

In armonie cu natura, verighetele True Nature redau textura neregulata a scoartei de copac.

Brazdate de linii fine, verighetele Memories transforma zgarieturile intr-un detaliu estetic foarte interesant.

Verighetele cosmice To the Moon and Back cu ale lor cratere neregulate.