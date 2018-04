Colectia Badgley Mischka primavara/vara 2018: Tinute ravisante ce te poarta pe meleagurile insulei Capri

Inspirata de farmecul inconfundabil al insulei scaldate de razele soarelui – Capri, colectia Badgley Mischka Ready to Wear primavara vara 2018 nu putea fi decat una impresionanta. Natura luxurianta si culorile bogate ale insulei italiene i-au inspirat pe designerii Mark Badgley si James Mischka in a crea tinute speciale si sofisticate, chic style, in culori vibrante de portocaliu, galben, verde marin sau corai. Albul, albastrul cerului, rozul sau galbenul se preteaza insa la fel de bine vietii pe insula, asa ca au fost folosite din belsug.

“Inspiratia noastra este reprezentata de o fata americana ce merge in Capri pentru prima oara”, au declarat designerii inainte de prezentarea de moda. Tinutele create sunt tinute ce pot fi purtate la diferite ocazii pe insula, in viata de zi cu zi, pe plaja, dar si seara la evenimente elegante sau tip cocktail party. Regasim in tinutele prezentate printuri inedite ce reproduc minunatele flori ale insulei: gardenia, maci, bougainvillea (sau floarea de hartie).

Fundele masive, volanele proeminente sau aplicatiile florale statement au facut deliciul multor tinute, in timp ce altele s-au facut remarcate prin elemente ce definesc puternic brandul Badgley Mischka: aplicatiile stralucitoare, metalice, dar si accentele dramatice si elegante. Gentile de iuta si cerceii statement cu franjuri au completat perfect tinutele propuse de Badgley Mischka.

Foto: Colectia Badgley Mischka Ready to Wear primavara/vara 2018

