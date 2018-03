Noua colectie Mathilde 2018: Redefineste-ti limitele!

Noua linie vestimentara semnata Mathilde aduce in prim-plan creatii care mixeaza cu succes elemente retro ale anilor ’70 (motive florale) cu elemente moderne (forme geometrice). In aceasta colectie regasim atat piese adaptate temperaturilor de sezon cum ar fi trench-urile sau poncho-urile, dar si numeroase piese versatile, care pot fi integrate cu succes si in tinutele de vara: rochii, pantaloni, bluze.

Atunci cand a creat piesa centrala a colectiei: costumul clasic din doua piese, cu pantaloni, intr-o singura culoare (rosu intens), designerul Mathilde s-a lasat inspirat de femeia puternica si determinata, capabila sa duca la bun sfarsit orice isi propune. Liniile drepte, bine definite, urmaresc cu atentie forma gratioasa a corpului feminin, dar inspira in acelasi timp forta si siguranta de sine, dand tinutei o nota de eleganta minimalista.

Pentru cele care nu sunt adaptele culorilor tari, dar se regasesc in acest stil vestimenatar, Mathilde a recreat costumul folosind tartan, pentru a stinge efectul monocrom, iar rezultatul este la fel de spectaculos. Nu in ultimul rand, tartanul este folosit in noua colectie Mathilde si in alte creatii vestimentare cum ar fi rochii, pantaloni, bluze.

Colectia abunda in materiale naturale, de la cele translucide cum ar fi organza, batist, la cele pretioase: stofa, catifea, jacard, dar si materiale foarte confortabile: jerseu, tricot fin. Nu lipsesc combinatiile de printuri florale si geometrice, dar si printurile spectaculoase: animal print si carouri.

“Investitia constanta in materiale de calitate si stilul inconfundabil Mathilde cred ca au fost elemente cheie pentru succesul povestii Mathilde. Ma bucur sa descopar ca in doar cativa ani am reusit sa construim o comunitate a brandului activa si fidela. Clientele noastre sunt atat de incantate de creatiile Mathilde, incat am hotarat sa adaugam eticheta <<M>> pe piesele cheie din colectie, eticheta aplicata in diferite forme: in benzi orizontale, verticale sau ca element central pe spatele unui sacou sau trench. Comunitatea noastra creste de la an la an, motiv pentru care am marit capacitatea de productie cu inca o fabrica, iar recent am lansat si cel de-al doilea magazin din Bucuresti, in zona Dorobanti.” a precizat Razvan Ghesea, director investitii Mathilde.

Descopera si tu noua colectie de primavara in magazinele Mathilde din tara sau online pe www.mathilde.ro! Lasa-te inspirata de creatiile care ies din tipare si inspira-i si tu la randul tau pe cei din jur cu tinutele Mathilde purtate in stilul tau natural!

Reprezentante Mathilde Romania:

Baia Mare, Brasov, Bucuresti, Cluj, Constanta, Iasi, Timisoara, Deva, Piatra Neamt, precum si in reteaua distribuitorilor din intreaga tara; Pentru vanzari online accesati www.mathilde.ro, iar pentru a fi la curent cu cele mai noi oferte, urmariti-ne in Social Media.

