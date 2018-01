Pamella Roland Primavara-Vara 2018: 24 tinute de seara elegante, absolut ravasitoare

In cadrul Saptamanii de Moda de la New York, designerul Pamella Roland si-a facut cunoscuta noua sa colectie de primavara-vara 2018. Trebuie sa spunem ca tinutele propuse pentru noul sezon 2018 sunt absolut minunate, pline de eleganta, gratie si feminitate. Le puteti admira pe toate in parte in prezentarea foto de mai jos a colectiei Pamella Rolland Primavara-Vara 2018: