10 sfaturi de styling by Ovidiu Buta pentru tinute reusite

A inceput sezonul reducerilor de iarna, iar tentatia cumparaturilor este mult mai mare. Dar cum alegem eficient si ce articole nu ar trebui sa lipseasca din garderoba? Veranda Mall, unde vei gasi discounturi la multe produse pana in luna februarie, l-a invitat pe stilistul Ovidiu Buta, sa ofere cateva tips&tricks de care iubitorii de moda pot tine cont la sesiunile de shopping din aceasta perioada.

Iata care sunt cele 10 sfaturi de styling propuse de Ovidiu Buta, pentru alegerea unor tinute de efect la preturi avantajoase:

Sfat 1. Pentru a fi creativi in alegerea tinutelor, imaginati-va ca sunteti un personaj dintr-un film, iar acesta este costumul perfect pentru a juca in el!

Sfat 2. Folositi intotdeauna cu incredere accesoriile! Acestea va vor ajuta sa dati credibilitate personajului vostru vestimentar.

Sfat 3. Exagerati vestimentar, daca aveti ocazia. O haina de blana oversized, sau dintr-un material neasteptat, in combinatie cu o pereche de jeansi si stiletto, pot forma un outfit de invidiat, daca este purtat in contextul potrivit!



Sfat 4. Purtati haine cu personalitate, dar in combinatie cu piese vestimentare simple! De exemplu, un palton intr-o nuanta puternica poate scoate din anonimat o tinuta clasica, in culori neutre.

Sfat 5. Alegeti piese in culori deschise pentru partea de sus. Acestea vor atrage atentia asupra partii de sus, punand astfel in evidenta trasaturile fetei.

Sfat 6. Tinutele simple nu dau gres niciodata! Clasica little black dress ar trebui sa existe in garderoba oricarei femei. Pentru a da un aer...cuminte aparitiei, purtati rochia cu o pereche de balerini.



Sfat 7. Cea mai buna alternativa pentru vremea capricioasa: alegeti o tinuta formata din piese lejere, iar deasupra folositi o haina extrem de calduroasa.

Sfat 8. Daca va plac culorile puternice, dar nu stiti cum sa le purtati astfel incat sa nu dati gres, solutia este simpla: asezati culoarea preferata langa o piesa intr-o culoare neutra (de exemplu: gri, negru sau alb).

Sfat 9. Nu va simtiti aventuroase in materie de moda? Puteti alege o tinuta formata din piese in culori neutre, la care sa adaugati accesorii in culori puternice.



Sfat 10. Este bine ca din cand in cand sa incercati ceva nou. Doar asa va evolua si stilul vostru vestimentar.