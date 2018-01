Noir Absolu - colectie superba de rochii de seara

There’s no other colour more elegant, more beautiful and more bold than black!

Comunicat de presa

Negrul este un stil de viata, o stare de spirit, o non-culoare, poate mai veche decat insasi moda! Asociat din timpuri istorice cu puterea, reputatia, stilul si statutul social, negrul transcede trend-urile vestimentare, contextele, rolurile sociale. Negrul este minimalist, luxos, hiper-senzual, complex, autentic, iar puterea lui de seductie consta in insusi mesajul sau intrinsec!

Pentru brand-ul Athena Philip, negrul ramane culoarea emblematica a anului 2018. Asociat cu taftaua luxoasa, detalii de impact si croieli contemporane, negrul invaluie colectia de rochii de seara intitulata sugestiv Noir Absolu.

Compusa din rochii de seara statuare sau salopete fluide si ample, ce contureaza o femeie eleganta, sigura pe alegerile ei vestimentare si impactul pe care il are aparitia ei intr-o astfel de tinuta, in contextul potrivit, colectia se evidentiaza prin croieli retro si detalii aparent decadente: un umar dezgolit, un slit adanc pe un picior, bretele ce cad pe umeri, falduri ce se unduiesc pe spate, pietre stralucitoare ce pun in evidenta talia, un decolteu adanc sau transparente date de dantela, tul sau broderie bogata.

“Am ales negrul pentru mesajul, pe care il poarta aceasta non-culoare, forta sa de exprimare si impresia puternica pe care il produce, atat celei care il poarta, cat si celor care o admira. Aceasta colectie capsula este chintesenta stilului vestimentar si lifestyle-ului femeii moderne, orientata catre viitor si catre trend-uri, dar care nu a pierdut legatura cu radacinile ei. Am ales croieli atemporale, elemente cu efect surprinzator si materiale nobile pentru colectia Noir Absolu, pe care am imaginat-o ca un mesaj al femeii anului 2018”, spune Alina Filip, designer-ul Athena Philip.

Colectia este disponibila in showroom-ul Athena Philip din calea Dorobanti nr. 56 sau pe www.athenaphilip.ro. Imaginea colectiei este vedeta TVR1 Ioana Voicu, sedinta foto a fost realizata in NOR -Sky Casual Restaurant.