Globurile de Aur 2018: 31 de rochii superbe ale vedetelor, TREBUIE sa le vezi!

Chiar daca marea majoritate a vedetelor au ales sa poarte negru la cea de-a 75-a gala a Globurilor de Aur, vedetele au impresionat prin tinutele lor minunate si spectaculoase. Actorii si actritele au optat pentru tinute negre in semn de solidaritate cu victimele abuzurilor sexuale de la Hollywood si cu miscarea #MeToo, dar si ca protest fata de hartuirea sexuala. In plus, negrul este intotdeauna o alegere impecabila, cu care nu poti da gres. Va invitam sa vedem care au fost cele mai frumoase si apreciate rochii in care au defilat actritele pe covorul rosu de la Globurile de Aur 2018.