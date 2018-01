Un look elegant si plin de stil nu trebuie sa se bazeze doar pe catifea si matase! Tricotajele si puloverele groase pot fi combinate cu diverse camasi, fuste din tafta sau pantaloni de piele, pentru un look stylish.

Comunicat de presa

3 Moduri in care sa porti tricotajele:

Un pulover oversized si pantaloni din piele

Aceasta combinatie este potrivita daca iti doresti o tinuta casual. O poti purta fie la birou, fie atunci cand iesi in oras cu prietenii. Pantalonii din piele merg cu orice tip de tricotaj, mai ales daca sunt negrii. Pentr un look mai elegant, poti opta pentru pulovere cu aplicatii din perle. Daca vrei un look cool, pentru o plimbare prin mall, poti alege cu pulover tricotat cu buzunare din blana. Un pulover cu guler la baza gatului, mai lung se va potrivi perfect cu o pereche de pantaloni din piele si o pereche de ghete.

Puloverul combinat cu o camasa

Aaceasta este sugestia daca vrei o tinuta office, pentru zilele la birou. Alege tricotaje cu imprimeuri sau cu accesorii din puf, perle sau blana. O camasa alba va completa perfect tinuta, iar tu vei fi cat se poate de eleganta in zilele geroase de iarna.

Tricotajele si fustele elegante

Aceasta este o combinatie pe care nu trebuie sa o ratezi daca iti doresti sa fii eleganta in sezonul rece, este puloverul din lana, purtat cu o fusta eleganta. In functie de forma corpului, poti decide daca iti o fusta mulata, din piele, care iti va conferi un aspect sexy si stralucitor.

Daca ai o talie ingusta, poti alege o fusta eleganta, accesorizata cu o curea. Alege o varianta vaporoasa, care sa iti puna in evidenta talia. Poart-o cu un pulover elegant cu accesorii din perle.

Sugestii oferite de stilistii LaFemme.ro

Foto homepage: Pexels/ bogomolov