Comunicat de presa

„Povestea iei contemporane” este redata printr-o expozitia de fotografie, sustinuta de exponate autentic romanesti, prezentate in lobby la Phoenicia Grand Hotel, disponibile spre vizionare si vanzare, pana pe 22 decembrie.

Izabela Mandoiu si Antoaneta Mares – fondator Blouse Roumaine Shop semneaza creatiile expuse si isi propun ca, impreuna, sa imbrace RomanIA cu valori, traditii, frumos!

„Iile au o valoare inestimabila, de aceea ne aratam recunostinta pentru comoara nationala lasata de strabunii nostri si, pentru ca ne simtim responsabili sa ducem traditia mai departe, vrem sa aratam prin expozitia de fotografie, ca noi, cu ajutorul colaboratoarelor de la sate, coasem iile de la zero, si chiar le adaptam cerintelor coloristice ale clientei”, afirma Izabela Mandoiu.

Expozitia de ilustratii, semnata de catre Gabriel Ghizdavu, releva drumul iei argesene de la sat pe podium. Creatii expuse sunt fac dovada faptului ca ia veche poate fi stilizata pentru un look urban autentic, iar iile noi sunt, in continuare, cusute de mana, cu pasiune, truda si migala.

Iile romanesti prezentate sunt lucrate manual, modele unicat, realizate cu precadere de catre femei cu experienta si femei mai tinere de la sate. La sugestiile designerului, acestia adapteaza stilul consacrat al diferitelor zone din tara, la asteptarile si trend-urile actuale.

Modelele florale ale bluzelor traditionale din Atelierul designer-ului sunt specifice zonei Arges. Realizarea lor dureaza aproximativ o luna de zile. Sintagma declarativa Izabela Mandoiu creioneaza clasa de valori a reprezentantelor sexului frumos care ii poarta crea iile: Povesti tesute cu valori.



Procedura de lucru imbina stilul traditional si stilul modern cu accent pe motivele traditionale care confera fericire purtatoarelor. Linia cu influente traditionaliste presupune trei modalitati de lucru:

II tesute de la zero, cu femei colaboratoare din tara;

Creatii cu broderii computerizate, printre care si tricouri din bumbac cu proverbe romanesti brodate;

Haine cu design minimalist, cu aplicatii traditionale, obtinute din materiale textile vechi, achizitionate de la satenii din zona Arges si nu numai.

Povestea integrala a iei contemporane, cu specific argesean, o puteti citi aici.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=vuciKgt4YO8

Izabela Mandoiu creeaza haine cu inspiratie traditionala inca din 2009 si a pus bazele brand-ului cu acelasi nume in 2014, valorificand ia de eveniment. Dupa ce a realizat un studiu in care a corelat motivele de fericire ale romancelor cu motivele traditionale, Izabela a facut un legamant de dainuire IEI, prin care promite ca aceasta piesa vestimentara va fi mereu prezenta in colectiile sale.

Parteneri: Izabela Mandoiu, Blouse Roumaine Shop, Phoenicia Grand Hotel, Crama Budureasca

Parteneri media: AlistMagazine, Wall-street.ro, Kudika, Garbo, Iia calatoare, Tarancuta Urbana, Promovez Romania, Destiut.com