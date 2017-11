Promotiile de Black Friday sunt mari, dar dorintele noastre sunt mici. Cam cat de scurta este si lista cu acele cateva produse de moda pe care am paria in acest sezon de promotii.

Am selectat cu 12 articole vestimentare in care avem incredere ca vor fi la mare cautare. Si trebuie sa le ai si tu in garderoba ta pentru combinatii de tinute dintre cele mai apreciate.

Geaca de iarna de urmarit de Black Friday

Cine spune ca gecile alea stufoase de iarna si greu de purtat nu pot avea o croiala interesanta, care sa te scoata din anonimat? Geaca de culoare kaki de la ZeeLane este captusita si are gluga detasabila - dar ce o face deosebita este forma conica a terminatilor de la spate.

Ce ar trebui sa mai retii din acest fenomen Black Friday 2017 este ca nu trebuie sa cumperi neaparat geaca pentru acest sezon. Intra la reduceri si haine din colectiile vechi, asa ca daca vrei o jacheta din piele pentru primavara, poti cumpara una. Propunerea noastra este pentru Pepe Jeans London: simpla, moderna si intr-o culoare placuta.

Poate, totusi, iti plac gecile regular fit Zee Lane Denim, care sunt mai scurte, dar care te protejeaza si te lasa sa arati cool. Un verde forest, foarte popular in randul cumparatoarelor: jacheta este cu vatelina, deci extrem de calduroasa si poti trece prin aceasta iarna cu ea.

Ceva mai interesant ar fi un palton, o haina de inspiratie militara in stil casual, elegant care se pliaza la orice incaltaminte si care confera o anumita postura purtatoarei. Este oricum, numai banala nu.

Blugi de pus pe lista de Black Friday

Blugii nu se vor demoda niciodata. Oferta la jeansi de Black Friday 2017 este una bogata. Si nu ne referim doar la procentele cu care preturile au scazut, ci si la gama variata de produse disponibile.

Daca iti plac blugii skinny noi am ales doua modele de blugi colorati din denim elastic: verde inchis si roz pal; au talia regular si buzunare oblice.

Inca se poarta blugii spalaciti, cum este denumirea populara. Noi am ales unii care au ornamente discrete, facute din uzuri. Talia este tasata si fasonul slim fit. Pentru a castiga un model lejer, confortabil.

Ultima propunere este o pereche de blugi albastru inchis din colectia Pepe Jeans si sunt simpli, fara accesorii, conici, cu lungimea pana la glezne. Se vor vedea uimitor cu niste botine cu tocul gros.

Pulovere de „vanat" de Black Friday

Brrr! Se lasa frigul peste oras, asa ca vei avea nevoie de cateva pulovere care sa se alature celor din garderoba ta. Poate isi tin de cald unul altuia Noi am selectat patru pulovere dragute, dar daca vrei musai altceva, sunt cateva pulovere pufoase aici.

Am inceput cu o haina de sezon, pulover cu tematica de Craciun. Pentru ca nimic nu este mai frumos iarna, decat sa porti un pulover care ne face sa savuram o cana de ciocolata calda. Este gri, cu guler inalat, puloverul are broderie cu fulg de nea si urs polar. Dragut, dragut.

Ceva mai cuminte este puloverul mov cu guler jos si dantela decorativa. Foarte placut la atingere, se poate purta la birou, la scoala. Si este in tendinte, de la o marca daneza.

Poate iti place puloverul albastru cu maneci liliac si cu decolteu tip barcuta se vede foarte frumos cu o pereche de blugi. In relief se vor remarca niste dungi subtile. SImplu si de efect. Asa functioneaza si puloverul gri cu decolteu pe umeri si guler oversized.

Rochii pentru petrecerea de Revelion de Black Friday

O rochie asimetrica, incredibil de frumoasa, care iti lasa umerii si spatele gol, iar in partea de jos asigura un efect incredibil de valuri. Noi am miza pe varianta asta de rochie, mai ales daca de Revelion trebuie sa fii intr-o locatie super sofisticata.

Rochia tip capot, petrecuta a fost un hit in acest an. Si credem ca o sa te aduca in centrul atentiei la petrecerea de Anul Nou. Are fermoar, are maneci trei sferturi si un elastic in talie. Avem incredere totala in aceasta rochie si cu siguranta va avea un pret special (vezi aici oferta) de Black Friday.

Ceva mai simpla, dar cu un efect la fel de notabil este rochia lejera de culoare crem. Are aplicatii decorative la decolteu, iar croiala cambrata va acoperi orice imperfectiuni. Sau poti opta pentru o rochie care te face sa pari dintr-un basm, o printesa. O rochie de seara cu insertii de paiete fosforescente si cu un voal in partea superioara

Desigur, alegerile raman la optiunea ta. O sa fie putin confuz sa alegi pe utlima suta de metri, sa ai grija sa verifici stocul. De asta zicem ca ar merita sa salvezi ce te interseaza si sa revii cand se da startul promotiilor. Imbracamintea, incaltamintea si accesoriile vor avea discounturi aplicate.