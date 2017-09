AKASHA ASAI: rochii demi-couture cu aer regal

Piesele vestimentare se remarca printr-un design minimalist si curat, care mizeaza pe taieturile simple menite sa complimenteze si sa scoata in evidenta silueta feminina, cu mici accente care sa scoata din anonimat tinuta, cum ar fi decupaje, franjuri, cape. Datorita croiurilor cu linii clasice, rochiile sunt versatile si pot fi accesorizate usor, in functie de personalitatea celei care le poarta.

Femeia AKASHA ASAI este o femeie independenta care alege piese clasice elegante, dar, in acelasi timp, in linie cu trendurile internationale din moda. Colectia capsula este compusa din rochii lungi, ample, din materiale preponderent monocrome, insotite de cape voluminoase, dar si din rochii scurte de tip A-line, rochii din matase pictata manual cu aer boem si un costum cu pantalon inspira forta si senzualitate in acelasi timp. Printre detaliile care fac diferenta se numara crapaturi adanci si decupaje, dar si franjuri si broderii realizate manual.

”Pentru prima colectie capsula ne-am inspirat din filmele Epocii de aur a cinematografiei internationale, ca un omagiu pentru creatiile clasice, minutios finisate. In acea perioada, femeile s-au facut remarcate prin eleganta tinutelor, iar AKASHA ASAI propune o calatorie in timp, intr-o perioada in care rochiile de seara erau definitia regalitatii. Prin rochiile noastre ne dorim sa le oferim femeilor infatisarea unor regine contemporane.” – povesteste Adela David, designer AKASHA ASAI.

Filosofia demi-couture imbina arta si tehnicile vestimentatiei de lux (haute-couture) cu practicabilitatea pieselor pret-a-porter (de-a gata). Articolele demi-couture sunt realizate din materiale pretioase, fine, care sunt innobilate cu detalii de lux realizate manual. Aceste piese sunt accesibile si pot fi realizate in functie de conformatia fizica a clientului.

***

Designerul AKASHA ASAI

Adela David, fondatoarea AKASHA ASAI, a debutat la „Bucharest Fashion Week” in 2016 cu o colectie de rochii de seara cu tematica „Going to the Opera”. Rochiile au fost create din materiale vaporoase, cu linii simple si culori uni, accesorizate prin broderii si taieturi adânci, ca un preambul pentru fondarea AKASHA ASAI.

Site: http://www.akasha-asai.com/shop/

Facebook: https://www.facebook.com/akasha.asai/

Instagram: https://www.instagram.com/atelier.akasha.asai/