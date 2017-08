Toamna 2017: Tendinte in hairstyle

Coafurile iconice ale anilor ‘60, ‘70, ‘80 si ‘90 revin in actualitate in sezonul toamna/iarna 2017. Reinventate si reinterpretate, acestea exploreaza trecutul creand premisele viitorului in hairstyling.

Colectia The New Norm semnata de echipa Wella Professionals, propune 5 abordari pentru sezonul rece, create in jurul jocului de culoare, ce gliseaza de la deschis la inchis, de la nuante soft la tonuri dense, saturate. Acestea functioneaza in sinergie perfecta cu tunsoarea, styling-ul si textura, in vederea obtinerii unui rezultat ce pune in evidenta frumusetea naturala.

Tendinte in hairstyle - Culoare

Sezonul toamna/iarna 2017 este in esenta despre intrepatrunderea tonurilor reci cu cele calde, crearea de zone de lumina si textura, astfel incat la fiecare miscare sa se reveleze o noua nuanta in par. Se construieste un efect tridimensional, care face ca parul sa capete dinamism, sub interventia tehnicilor de colorare. Nuantele de pamant sunt preferatele sezonului, insa dinamizate cu multe insertii de lumina.

Tendinte in hairstyle - Tunsoare

Tunsorile mizeaza pe simplitate, pe taieturi blande, soft. Bretonul lung, sau din contra, foarte scurt, texturat sau deconstruit, se impune ca un trend foarte puternic. Parul tuns in trepte, specific anilor ’70 si ’90, de la foarte scurt la foarte lung, este una dintre abordarile propuse de stilisti. De asemenea, micro-bobul cu breton in stilul anilor ’60 si ’80 devine o optiune.

Estetica sezonului toamna/iarna 2017 este relaxata si mizeaza pe simplitate. Perfectiunea cautata printr-o supra-ingrijire este de domeniul trecutului. Coafurile vorbesc despre normalitate, onestitate, confort, si nu in ultimul rand, despre asumare personala intr-o maniera deloc fortata.