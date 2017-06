Hair trend – Vara 2017: 3 coafuri foarte la moda in acest sezon

Vara inseamna soare, miscare, relaxare, concerte in aer liber… o stare generala de bine si de libertate ce se regaseste si in felul in care ne purtam parul.

In acest an, Sebastian Professional a identificat doua directii principale in ceea ce priviste stylingul de vara. Arabella Zadic, Brand Ambassador Sebastian Professional, ne da detalii despre cum le putem pune in practica. Prima varianta de styling de vara o reprezinta in continuare onduleurile dezordonate asa numitele beach waves.

1. Beach waves. O coafura care face “valuri” in continuare. Se mentine in top inca de anul trecut, gratie efectului maxim obtinut cu efort minim. E un look care se potriveste pe mai multe lungimi si texturi de par. Pentru ca Beach Waves rimeaza. Fie ca vorbim de un par lung, cu valuri texturate, cu aspect “undone”, care imita cumva parul stropit de valurile sarate dupa o sesiune de windsurf, fie ca e vorba este un bob mediu pana la umeri.

E un look usor de realizat. Cum? Ia aminte. Pulverizeaza o lotiune hidratanta cu usor efect de fixare pe parul umed – Potion 9 Lite. Ulterior, lasa parul sa se usuce liber. In cazul in care textura ta este deja usor ondulata, atunci poti realiza mai multe impletituri pe care le lasi sa se usuce. Si abia apoi le desfaci.

2. Festival hair – acel “half up, half down” este de vizibil mai ales la festivaluri, concerte in aer liber.

Cum arata? Jumatatea frontala a parului este prinsa sus fie intr-un mic coc, texturat, fie se realizeaza si o impletitura pe cap pana la locul prinderii sale. Restul parului este lasat liber. Festival hair este un look extrem de iubit. Avanatjul sau? Poate fi interpretat in nenumarate moduri.

3. Din acest tip de look, a derivate inca o tendinta. Iti lasi parul pe spate complet si il accesorizezi cu impletituri foarte subtiri. Ele pot fi multe si colorate, astfel incat sa le poti incorpora intr-un look total.