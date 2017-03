3 secrete bine pastrate pentru a-ti innoi garderoba de primavara cu bani putini

Daca te opresti sa admiri tinutele expuse in vitrinele magazinelor, dar nu iti faci curaj sa intri pentru ca stii ca nu iti poti permite o garderoba cu totul noua, este bine sa stii ca exista mici secrete care te pot ajuta sa gasesti adevarate chilipiruri. Iata cateva dintre trucurile care te vor ajuta sa ai o garderoba cu totul noua in aceasta primavara, si asta fara sa iti cheltuiesti tot salariul:

Cumpara-ti cateva piese de rezistenta la preturi avantajoase

Piesele de baza sunt cele care structureaza o tinuta, asa ca acestea sunt cele in care trebuie sa investesti din plin. Personalitatea unei tinute o poti crea apoi cu ajutorul accesoriilor, dar si prin combinatii neasteptate si suprapuneri interesante de materiale. Un trench clasic, un sacou, niste pantaloni pana si o pereche de incaltari de primavara sunt piese care nu se demodeaza si pe care le poti folosi atat pentru a concepe tinute de birou, cat si outfituri casual, relaxate, ideale pentru o plimbare in aer liber sau pentru o iesire cu prietenii.

Una dintre cele mai ieftine solutii pentru a-ti innoi garderoba este sa iti comanzi hainele si incaltarile online, pentru ca astfel vei iesi mult mai ieftin. Noi am gasit acest magazin online cu pantofi, ale caror preturi pornesc chiar si la 30 de lei, dar ai si incaltaminte din piele la preturi la fel de avantajoase. Iar dupa cum vezi, ai un tabel de marimi si culori, astfel incat sa gasesti exact modelul potrivit pentru tine.

Reconditioneaza intr-un mod original hainele vechi

Cu putina imaginatie, orice articol vestimentar mai vechi poate capata un aspect ca nou. Urmareste trendurile si creeaza-ti apoi haine personalizate, cu mesaje sau imprimeuri originale. Gasesti in magazine numeroase accesorii cu care poti transforma un tricou vechi intr-unul cu atitudine. De la abtibilduri pe care le lipesti pe haine cu fierul de calcat, pana la centrele in care iti poti imprima un mesaj haios sau un imprimeu cool, toate aceste mici trucuri te vor ajuta sa o garderoba potrivita pentru primavara.

De asemenea, o pereche veche de blugi poate fi transformata intr-o pereche de jeansi scurti, cu franjuri, iar pentru a face acest lucru nu ai nevoie decat de niste foarfece. Poti experimenta si cu diluantul de haine pe o pereche de blugi inchisi la culoare, astfel incat sa le creezi un model interesant, care sa atraga toate privirile.

Vaneaza reducerile la articolele vestimentare de anul trecut

Odata cu aparitia noilor colectii de primavara/vara, multe magazine scot la inaintare si produsele de anul trecut, care nu s-au vandut. La astfel de lichidari de stocuri poti gasi reduceri de pana la 70-80%, ceea ce inseamna ca ai toate sansele sa dai peste adevarate chilipiruri. Singura problema pe care o vei intampina va fi legata de marimile disponibile, pentru ca marimile intermediare sunt primele care se vand. Insa este imposibil sa nu mai gasesti cateva haine care sa iti placa si sa ti se potriveasca de minune. Poti intreba in magazine daca au in plan o lichidare de stocuri de anul trecut, astfel incat sa stii exact cand sa mergi la cumparaturi. De asemenea, sfatul nostru este sa investesti in piese si in culori clasice, pe care sa le poti adapta oricarei tendinte.

Daca tii cont de aceste mici trucuri, innoirea garderobei nu te va costa o avere si vei reusi sa ai intotdeauna un look proaspat, fara sa deschizi dulapul in fiecare dimineata si sa ai senzatia ca nu ai in ce sa te imbraci.



Sursa foto: Shutterstock/Copyright:goodluz