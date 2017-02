Comunicat de presa

Iiana, unul dintre principalele branduri de haine si accesorii de inspiratie folclorica si lider pe aceasta nisa pe piata din Romania, lanseaza colectia de primavara – vara NEOETNIC 2017 ce cuprinde piese versatile, usor de purtat in tinutele de zi cu zi, o colectie despre inovatie si traditie, cu materiale etnice exclusiviste si manopere complexe realizate in atelierul propriu.

“Intreaga lume se afla intr-o adevarata criza de identitate si, in tot acest context, Romania este fericita ca are traditii atat de frumoase ce pot sta la baza unor creatii unice, cu totul si cu totul deosebite. Tocmai din respect fata de aceste traditii atat de stravechi, dar si pentru a sustine dragostea de frumos a romanilor, am creat colectia NEOETNIC 2017”, a declarat Alina Isakovic, owner si fondator al Iiana.

Iiana a redefinit standardele pe acest segment de piata prin creatii romanesti elegante care imbina perfect traditionalul cu modernul si care dovedesc ca modernitatea adecvata se sprijina intotdeauna pe traditie. Farmecul tinutelor romanesti Iiana este pus in valoare de croielile lejere, materialele naturale si pretioase. in plus, versatilitatea straielor isi gaseste valoarea practica in garderoba oricarei femei.

Colectia Neoetnic Iiana este inca o validare a curentului etnic sau „folknouveau” la nivel global si are la baza cererea tot mai mare a romancelor ce isi doresc sa poarte piese de calitate si, in acelasi timp spectaculoase, care sa aiba un touch din traditia romaneasca.

Jacqardurile tesute cu modele entice, vascoza vaporoasa si voalurile de bumbac tesute se imbina in piese atemporale, care valideaza inca o data ca traditia romaneasca este comuniunea cu istoria noastra. La Iiana nu dicteaza tendintele, ci designul autentic romanesc, care e la mare cautare in moda internationala. Cel mai important este insa, ca in Romania se afla originalul care sta la baza multor piese vestimentare aflate in colectiile marilor designeri internationali.

“Clienta Iiana este femeia de peste 24 de ani, care stie ce vrea si care cunoaste valoarea reala a lucrurilor pe care le poarta. Mai mult decat atat, colectiile Iiana sunt un manifest impotriva ‘fast fashion-ului’ , un manifest exprimat in piese atemporale din materiale de inalta calitate”, a mai spus Alina Isakovic.

Colectia Iiana NEOETNIC 2017 se regaseste deja in shopul online www.Iiana.ro, dar si in cadrul showroomului Iiana din Bucuresti si in magazinul Victoria 46 din Baneasa Shopping City. Noile modele se adauga unei game vaste de produse ce cuprinde atat modele neoetnice, cat si modele etnice autentice, cusute manual in atelierul Iiana.

Pe langa colectiile vestimentare, Iiana cuprinde in oferta si accesorii traditionale, precum salbe sau paftale, cat si obiecte home&deco, precum mici piese de mobilier sau decoratiuni.