Definitia stilului desavarsit in viziunea celor mai elegante doamne din lume. Urmezi aceste principii?

Cand vine vorba despre rafinament si stil, orice femeie ar avea de invatat cate ceva de la femei precum Coco Chanel, despre care se spune ca a schimbat istoria modei pentru femei, Audrey Hepburn sau Sophia Loren. Ele au reprezentat eleganta suprema, fara sa fie stridente in niciun fel, iar stilul lor este considerat si in prezent un model demn de urmat. Iata cum ar defini ele stilul desavarsit si ce lectii pretioase au lasat in urma lor:

Coco Chanel, despre bijuterii si accesorii. Tine minte aceasta lectie si vei fi mereu complimentata pentru stilul tau

Frantuzoaica ce a pus o piatra de temelie in ceea ce priveste emanciparea femeii, Coco Chanel a ramas in memoria tuturor drept una dintre cele mai elegante femei care au trait vreodata. Bijuteriile nu lipseau niciodata din tinutele ei, iar unul dintre citatele memorabile ale sale este „Bijuteriile sunt cele care fac o femeie demna de remarcat”. Tot ea a spus ca ele reprezinta femeia care le poarta si ca trebuie purtate cu masura.

Nu trebuie sa ai foarte multe bijuterii, ci unele care sa se faca remarcate prin bun gust. Este limpede ca daca porti oricare dintre aceste bijuterii fermecatoare si de un rafinament desavarsit, vei face din orice tinuta una remarcabila si de tinut minte. Chiar si cea mai simpla si terna imbracaminte se transforma cand este alaturata lor, nu crezi?

Cum definea Audrey Hepburn eleganta

O actrita ce ne va ramane pe veci in suflet datorita nenumaratelor roluri remacarabile si datorita stilului sau feminin si diafan, Audrey Hepburn si-a pastrat stilul care a consacrat-o pe tot parcursul vietii. O doamna in adevaratul sens al cuvantului, ea avea o definitie foarte simpla in ceea ce priveste stilul – „Eleganta este singura frumusete care nu se pierde odata cu anii”.

Ce voia frumoasa actrita sa spuna cu aceste cuvinte? Ca frumusetea fizica poate pali odata cu trecerea anilor, insa o femeie eleganta va fi mereu frumoasa, chiar si cand ajunge la varsta la care ridurile ii brazdeaza tenul.

Hainele ca un gard cu sarma ghimpata, dupa acest principiu se ghideaza Sophia Loren

Este considerata una dintre cele mai frumoase femei din lume. Chiar si in prezent, la cei 84 de ani ai sai, reuseste sa intoarca priviri si sa-si pastreze eleganta, misterul si frumusetea. Este, in mod cert, o actrita remarcabila, o frumusete italiana veritabila, care a stiut mereu sa se faca remarcata.

Despre hainele pe care le poarta, Sophia Loren spunea ca „trebuie sa fie ca un gard de sarma ghipata – sa-si faca treaba fara sa obstructioneze vedeare”. Ea pleda si este in continuare adepta unui stil mai provocator, insa nicidecum vulgar. Decolteurile sale ametitoare, rochiile care urmareau linia formelor sale generoase, dar si frumusetea sa rapitoare o faceau o prezenta care fura privirile la orice eveniment.

Marilyn Monroe si stilul sau au cucerit milioane de femei. Ce spunea ea despre stil

„Hainele trebuie sa fie suficient de stramte incat sa se vada ca esti o femeie, si suficient de largi incat sa se vada ca esti o doamna” – spunea faimoasa actrita. Este un citat care merita sa ramana in mintea oricarei femei, cu siguranta, iar actrita care l-a rostit este cea mai in masura persoana sa vorbeasca despre asta. Marilyn Monroe este cea care a purtat de-a lungul vietii sale unele dintre cele mai memorabil tinute, toate tinem minte rochia alba suflata de curentul provocat de trecerea metroului prin subteran.

Desigur ca acestea nu sunt singurele lectii de stil pe care ar trebui sa si le insuseasca o femeie. Vei mai gasi cateva citate celebre de mare valoare si in acest articol despre poruncile legate de stil ale unor personalitati care au scris istorie in moda. Preferatul nostru si cel pe care nicio femeie nu ar trebui sa-l uite este „moda este trecatoare, stilul ramane acelasi”, a faimoasei Coco Chanel, cea pe care o mentionam si noi la inceputul articolului cu o alta lectie pretioasa.

Care dintre aceste femei ti se pare cea mai eleganta? Pe care o admiri cel mai mult?

Sursa foto: Creative Commons