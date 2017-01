Par drept si stralucitor in cateva minute cu Liss Brush 3D de la BaByliss Paris

Advertorial

Sunt numeroase gadgeturi de frumusete care te pot ajuta sa ai un look cat mai tanar si mai frumos, fie ca vorbim despre aparate pentru ingrijirea tenului sau a corpului sau de cele pentru coafura, manichiura sau machiaj. insa, 2017 este anul in care punem accent tot mai mult pe timpul nostru liber si cum aceste gadgeturi ne pot eficientiza perioada petrecuta in fata oglinzii pentru un look impecabil. Ne dorim ca printre rezolutiile de anul acesta sa adaugam eficienta in rezolvarea problemelor si cautam solutii, dar si produse care ne pot ajuta rapid. Daca astea sunt si asteptarile tale, atunci te incurajam sa alegi peria de indreptat Liss Brush 3D de la BaByliss Paris. Poti obtine un par drept si stralucitor in doar cateva minute.

Specialistii BaByliss Paris prezinta o noua inovatie in aranjarea parului, peria electrica pentru indreptarea parului, Liss Brush 3D. Peria beneficiaza de o combinatie unica de 126 de peri pentru o indreptare rapida, usoara, ce ofera parului elasticitate si luciu natural. Pozitia acestor peri permite distribuirea uniforma a caldurii. Secretul consta in cele trei tipuri de peri care ridica firele de par de la radacina pentru a aplica bland caldura pe fiecare suvita in parte. Perii din plastic, de 34 de mm, separa suvitele, cei din silicon, de 50 de mm, descurca parul, iar perii cu invelis ceramic, de 42 de mm, confera un par perfect drept, timp indelungat.

Liss Brush 3D descurca parul, il piaptana si in acelasi timp il indreapta. Peria ofera rezultate excelente precum cele din saloanele de specialitate pentru toate tipurile si lungimile de par. Peria Liss Brush 3D are un design modern si elegant, este foarte usor de folosit si o poti lua cu tine oriunde. Peria beneficiaza de doi generatori de ioni care protejeaza firul de par, ii confera stralucire si impiedica eficient efectul de electrizare al parului. Are trei trepte de temperatura, 160°, 180° si 200°C si asigura o incalzire super rapida si uniforma. De asemenea, peria beneficiaza de invelis ceramic cu finisaj Diamond, se incalzeste rapid si vine insotita de un suport rezistent termic.

