4 lectii despre stil de la femeile cu un bun gust desavarsit. Cate dintre ele pui in aplicare?

Moda trece, stilul este etern, spunea faimosul creator de moda Ralph Lauren. Femeile care stiu cu adevarat ce este stilul, tin mereu cont de aceste lectii pretioase.



Orice femeie poate avea un dulap plin de haine, insa asta nu inseamna in mod automat ca va avea si o garderoba de bun gust. Nu iti trebuie nici un buget exorbitant pentru a demonstra ca ai bun gust, trebuie doar sa faci alegeri inspirate si sa tii cont de aceste lectii:

1. O femeie cu stil stie ca aceasta este cea mai pretioasa lectie

Femeile mature si sigure pe ele nu au un dulap ticsit cu haine, ci mizeaza pe alegeri inspirate dar de foarte buna calitate. O pereche de pantofi deosebiti, din piele naturala si de calitate poate face orice tinuta sa para de milioane. E suficient sa te uiti printre aceste perechi de ghete pentru a vedea cum o pereche de incaltari reuseste sa dea valoare si stil oricarei alegeri vestimentare. Sunt foarte practice, iar calitatea se observa cu ochiul liber.

Daca in cazul hainelor si al altor accesorii, pretul lor nu se vede de la prima vedere, la incaltaminte nu poti face rabat de la calitate. Marilyn Monroe era de parere ca o femeie poate cuceri lumea, daca are pantofii potriviti, iar noi ii dam perfecta dreptate.

2. Simplitatea merge mana in mana cu bunul gust

O tinuta care atrage atentia prin rafinament este mereu simpla si de efect. Hainele ar trebui sa-ti puna in valoarea frumusetea, nu sa distraga atentia de la ea. Nu purta rochii care sa atraga atentia asupra lor si nu asupra ta. Tinta ta cand cumperi haine nu ar trebui sa fie impresionarea celor din jur cu alegerea ta, ci impresionarea lor cu frumusetea ta perfecta completata de alegerea vestimentara.

O rochie simpla, de culoare neagra, poate face uneori mult mai multe decat o rochie somptuoasa, iar femeile cu un bun gust desavarsit stiu deja asta.

3. Alegerile vestimentare care te reprezinta

Cand urmezi orbeste trenduri si cand incerci sa iti insusesti un stil care nu iti apartine, rezultatul va fi unul tern, lipsit de personalitate si care se pierde forte usor in multime. Nu uita niciodata sa aduci o amprenta personala fiecarei alegeri vestimentare. Doar in acest fel vei avea avea o tinuta pe care sa o complimenteze toti cei din jur.

Mai mult decat atat, cand o femeie poarta o tinuta in care nu se simte bine, care nu o reprezinta, se observa acest lucru cu ochiul liber. Fii mereu tu insati, cand te simti bine in ceea ce porti, radiezi si atragi atentia prin degajare si relaxare.

4. Accesoriile pot face orice tinuta sa straluceasca

Accesoriile au puterea de a transforma, la propriu, un outfit. Poti purta in fiecare zi aceeasi tinuta accesorizata diferit si nimeni nu-si va da seama de asta. In plus, accesoriile dau un plus de stil oricarei tinute si personalizeaza outfit-ul.

Desigur, asta nu inseamna ca trebuie sa exagerezi. Secretul este sa mentii un echilibru, sa nu supraincarci tinuta si sa alegi bijuterii si alte accesorii care sa se completeze armonios unele cu altele. Nu uita ca si mentinerea unui singur stil in ceea ce priveste accesoriile este extrem de importanta. De exemplu, daca porti un ceas cu pietre stralucitoare, celelalte accesorii ar trebui sa fie simple, ca sa lase atentia pe el.

Care dintre aceste lectii ti se pare cea mai pretioasa? De la ce reguli vestimentare nu te abati niciodata?

Sursa foto: racorn/Shutterstock, Victoria_Fox/Shutterstock