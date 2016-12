Uite ce ai de facut:

Pasul 1: Pentru a fi usor de coafat, parul se spala in prealabil si se usuca, de preferinta cu ajutorul periei rotunde.

Pasul 2: Prinde o coada in varful capului si izoleaza o zona in partea posterioara a capului, sub forma unei elipse.

Pasul 3: Pregateste o mesa generoasa de 10-15 cm lungime, pozitioneaz-o la baza cozii si fixeaz-o cu agrafe, atat in partea stanga, cat si in dreapta.

Pasul 4: Izoleaza o suvita din coada si impleteste-o clasic.Blocheaz-o cu un elastic subtire.

Pasul 5: Alege mese subtiri si tapeaza-le pe rand, pana epuizezi tot parul prins in coada.

Pasul 6: Pozitioneaza suvita impletita in stanga cu un clips si separa zona in alte 3 zone egale. Impleteste lejer fiecare zona si plaseaza impletiturile cu ajutorul clipsurilor, unul in dreapta si celalalt in stanga.

