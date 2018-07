Karma de familie: Semne că porți pe umeri karma familiei tale și că ești Izbăvitorul karmic al neamului tău

În fiecare familie se află câte un suflet bătrân, mai înțelept, mai evoluat, care va prelua responsabilitatea familiei sale pe umerii săi. La un nivel spiritual acest suflet va “purta” poverile familiei prezente, dar și pe ale membrilor care nu mai sunt în plan fizic și care nu au reușit în timpul vieții să își vindece propria karma sau poverile pe care le-au moștenit la rândul lor de la înaintași. Așadar, fiecare familie își are “izbăvitorul” ei, cel care într-un alt plan va fi privit ca un lider spiritual al grupului. Aceste suflete generoase și frumoase au un nivel de conștientizare foarte înalt și de-a lungul vieții lor vor încerca să crească atât propria vibrație, cât și pe cea a familiei lor.

Dacă simți adesea că te lupți cu morile de vânt sau că viața îți pare o luptă, dacă simți că mai mult “supraviețuiești” decât “trăiești”, dacă întâmpini dificultăți în tot ceea ce faci deși faci tot ce îți stă în putință, dacă ți se pare că lucrurile ți se refuză și nu curg deloc ușor în viața ta, dacă ți se pare că ești ținut pe loc în viață, dacă simți că acestea sunt cumva o consecință a vieților, faptelor sau vorbelor părinților/bunicilor/înaintașilor tăi, este posibil să fi moștenit un bagaj familial nu tocmai benefic sau să te confrunți cu un blocaj karmic familial.

Sigur, ne-am dori cu toții să ne naștem în familii echilibrate spiritual, în familii cu o karmă frumoasă, pozitivă, amprentată cu iubire, nu cu sentimente negative astfel încât viețile noastre să fie pe măsură Doar că adesea nu se întâmplă acest lucru. Mulți dintre noi se nasc în familii cu o karmă care nu este perfectă. Venim pe lume, facem greșeli mai mult sau mai puțin grave, uneori avem ocazia și ne dorim să le îndreptăm, alteori plecam fără să o facem și fără să vrem o dăm mai departe. Ele se răsfrâng asupra copiilor, nepoților și urmașilor noștri pentru că în structura lor este înglobat un sistem de preluare a acestor informații.

Înainte de a ne naște, sufletele noastre aleg familia în care vin. Pentru a învăța, pentru a evolua, pentru a restabili echilibrul karmic familial și universal, pentru a salva spiritual neamul din care fac parte. Sara Wiseman, autoarea cărții “Heal your family karma: release the seven shadows”, este de părere că cel mai ades, multe dintre familii se confruntă cu 7 umbre, 7 pattern-uri energetico-comportamentale înscrise în ADN-ul energetic al unui neam. Așadar, conform autoarei, există 7 umbre karmice care sunt scrise în istoria familiei tale, în prezent sau în trecut.

abuzul

adicțiile

violența

sărăcia

boala

abandonul

trădarea

Ne place sau nu, karma familiei este codată în celulele corpului nostru, în structura mentală a gândurilor noastre, în fluxul nostru emoțional. Generațiile și membrii unui neam sunt interconectați, iar cel care poartă karma familiei pe umerii lui este cel care este cel mai evoluat spiritual, el este vectorul sănătos care ajută vectorii bolnavi să se vindece. El poate fi persoana cea mai îndrăgită din familie sau, din contră, “oaia neagră” sau “răzvrătită” a familiei, cel care a mers întotdeauna contra curentului și tendințelor din familia sa.

Dacă înaintașii săi au acționat sub imperiul urii, al abuzului, al exceselor, al mâniei, al durerii, al vinovăției, al sacrificiului de sine dus la extrem, al lașității etc, al sentimentelor negative purtate pe termen lung sau duse la extrem, această persoană va acționa precum un catalizator al vindecarii karmico-spirituale a neamului său. El va trebui să purifice karma familiei sale nerepetând aceaste patternuri, sentimente și comportamente negative, ci făcând alegerile în viața sa cu iubire, bunătate, credința. În caz contrar, pe un fundal karmic imperfect, perpetuarea acelorași greșeli ale înaintașilor poate fi fatală sau poate produce rele colosale în viața ta.

La un nivel macro, izbăvitorul karmic al unui neam și-a asumat această sarcină spirituală. El duce această responsabilitate fiindcă, spiritual vorbind, “poate duce”. Chiar dacă într-o fază inițială, atunci când conștientizează că poartă pe umerii săi karma familiei sale, se pot răzvrăti împotriva acestui fapt, el îl acceptă ulterior cu deminitate și încearcă să facă tot ce îi stă în putință cu coordonatele sale familiale. Atunci când a atins acest nivel de conștientizare, datoria sa este să ofere două mâini de ajutor spiritual familiei sale și să își găsească propriul drum și modalitățile prin care o poate face.

Este posibil să vindecăm și să ne eliberăm de karma familială și să avem o viață “bună” în ciuda unui bagaj karmic familial rău? Da, putem. Din fericire, izbăvitorii karmici ai unui neam sunt înzestrați cu o mare forță spirituală, cu răbdare și rezistență, cu integritate morală și spirituală, cu un simț puternic al responsabilității, cu o curiozitate și o dorință enormă de a face bine, cu o mare înțelepciune, ceea ce îi ajută să întrerupă ciclurile karmice negative ale familiei lor.

Cum să cicatrizăm rănile karmice ale unei familii și să vindecăm vibrația unui neam? Învățând și înțelegând lecțiile întipărite și înscrise în interiorul relațiilor noastre de familie, manifestând compasiune și înțelegere pentru umbrele trecute și prezente, elliberându-ne de emoțiile negative față de familia noastră prin IERTARE și IUBIRE. Dacă părinții, bunicii sau familia ta au făcut rău, tu să faci bine. Dacă ei au mințit, tu să fii un apărător al adevărului. Dacă ei au comis nedreptăți grave față de alte persoane, tu să nu o faci. Dacă ai au avut patima alcoolului, tu să adopți moderația. Dacă ei erau incapabili să își exprime emoțiile într-un mod sănătos, tu să lucrezi în acest sens. Practicile și terapiile spirituale, o relație bună cu familia și Dumnezeu, rugăciunea, toate acestea ajută enorm și vindecă, cicatrizează răni familiale.

Încearcă să rămâi ancorat în iubire, autenticitate și onestitate. Indiferent de cât de gravă este situația, indiferent de cât de vitrege îți sunt condițiile, încearcă să le arăți strămoșilor, ție și celor din jurul tău drumul către dragoste, echilibru și lumină.

Semne că ești cel care poarta karma familiei sale pe umerii tăi, că ești Izbăvitorul Karmic al neamului tău

- cei care poartă pe umerii lor karma familiei văd lumea în mod diferit față de membrii familiei lor, au o gândire diferită față de aceștia și vor aborda la un moment dat și un stil de viață diferit față de ei

- încă de la vârste fragede, ai simțit că ești diferit față de familia ta; cei născuți în familii cu un tipar comportamental negativ au în ei dorința aprigă de a nu perpetua aceste tipare și de a fi mai buni decât părinții/bunicii lor etc.

- la un moment dat în viața ta, vei conștientiza pattern-urile neamului tău. Știi că se regăsesc și în tine și vei încerca să le înțelegi și să le transformi.

- la un moment dat în viața ta, vei accepta că familia ta are un bagaj karmico-energetic pe care tu ești responsabil să îl vindeci și să nu îl dai mai departe urmașilor tăi. În acest sens, vei căuta îndrumare spirituală și soluții pentru a vindeca karma familiei tale și implicit propriul destin

