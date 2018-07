Nu este ușor, dar este extraordinar de frumos... Mesajul emoționant al unui bărbat despre sarcina logodnicei sale

În urmă cu doi ani, mesajul lui Josh Streeter, un viitor tătic din Florida (SUA) care își aștepta micuțul să se dezvolte în burtica femeii pe care o iubea, a făcut înconjurul internetului viralizându-se. Postarea apărută pe rețeaua de socializare Facebook a stârnit multe comentarii în lumea întreagă, iar cuvintele acestuia sunt distribuite chiar și astăzi, ca un reminder adresat tuturor bărbaților despre ce înseamnă sarcina pentru o femeie și cum ar trebui să o perceapă bărbații de lângă ele.

Josh încuraja bărbații de oriunde ar fi să susțină femeile în perioada sarcinii și să fie alături de ele în ceea ce el numea drept una dintre cele mai frumoase experiențe ale vieții. Am tradus mai jos mesajul lui Josh Streeter catre logodnica sa, Ariana Ward.

Mesajul unui tătic: Sarcina partenerei tale te învață să iubești mai mult, să îți pese mai mult, te învață să ai răbdare și respect...

"Sarcina logodnicei mele este pentru mine cea mai frumoasă experiență pe care am trăit-o vreodată. M-a învățat mult mai multe decât aș fi crezut vreodată că știu. Este drept că vine la pachet cu frustrare, cu nervi, dar aduce în schimb și multă dragoste, te face să îți pese mai mult decât ai făcut-o vreodată, te învață ce înseamnă răbdare și ce este respectul cu adevărat. Acum privesc sarcina cu alți ochi, ea presupune multă “muncă”, dar și multă emoție și căldură.

Fiecare secundă din această perioadă este prețioasă. Sarcina a pus stăpânire peste trupul ei. O văd că este stresată, are dureri, merge des la baie și are grețuri de-a lungul întregii zilei. Da, femeile au dureri, se simt obosite, devin emoționale și sensibile și nu pot explica de ce… Dar aici intervii tu. Fă-o să simtă că este în regulă să plângă, să se supere, că nu este absolut nicio problema dacă începe să râdă în hohote din senin sau se enervează fără un motiv aparent. Fă-o să simtă că este o regină. Fiindcă este. Fiindcă în interiorul ei se dezvoltă o viață, lucru incredibil și uimitor pentru mine.

Oferă-i motive pentru a zâmbi în fiecare zi care trece și fă-o să zâmbească. Fiindcă modul în care se percepe pe sine se schimbă, hormonii fluctuează și sunt în schimbare, câștigă în kilograme și crede că acest lucru o face să fie mai puțin frumoasă, dar realitatea este că în această perioadă ea este mai frumoasă ca niciodată.

Ca viitor tata și bărbat căruia îi păsă cu adevărat de femeia de lângă el, pot să spun cu toată sinceritatea că aceasta este cea mai bună școală la care poți merge. Fii acolo ori de câte ori ea are nevoie de tatăl copilului ei, fii acel tată după care tânjește, iubește-o și amintește-i cât este de frumoasă… Perioada sarcinii este o experiență fără pereche, cea mai frumoasă experiență la care am luat parte. Am descoperit prin câte treceți voi, femeile, în această perioadă. Vă respect enorm și aveți toată aprecierea mea.

De când sunt implicat și eu în asta, pot să spun că privesc o sarcină din alt punct de vedere. Și este cea mai bună educație pe care poate avea parte un bărbat."

