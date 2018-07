Venus în Fecioară până pe 7 august - Punct, restart sau de la capăt în relațiile de dragoste?

Poate ați observat deja mici schimbări în inimile și percepțiile voastre despre iubire și partenerul de viață.. iar dacă vă întrebați de ce, aflați că începând cu 10 iulie 2018 Venus a intrat triumfal în semnul Fecioarei și nu are de gând să îl părăsească până pe 7 august, ceea ce înseamnă că ne va influența covârșitor în perioada următoare de timp.

Venus în Fecioară ne poate da puțin viața amoroasă peste cap mai ales dacă visam la norișori roz și cai verzi pe pereți, alias așteptări nerealiste de la persoanele iubite sau persoanele care contează pentru noi. Energia lui Venus în Fecioară este o energie palpabilă, funcțională, ce nu prea lasă loc romantismului sau visării, ci aduce în prim plan interacțiunile reale, față în față, gesturile concrete pe care le facem pentru celălalt în viață în cuplu. Comportamentul persoanei iubite și modul în care aceasta ne face să ne simțim și să fim contează enorm pentru noi în perioada următoare. Brusc, ne trezim din visare.

Foto: Dzhulbee /Shutterstock

Da, dragii și dragile noastre, urmează o perioadă tare interesantă în care relațiile de dragoste coboară cu picioarele pe pământ. Oricât de mult ar speria acest lucru pe idealiștii și visătorii din noi, pe termen lung, poate fi un lucru cât se poate de benefic. Iubirea în următoarea lună este mai puțin despre emoții, proiecții, așteptări, ci despre CUM și CE PUTEM face PRACTIC pentru a face o relație să meargă, să ne aducă satisfacții.

Așadar, ce să facem în această perioadă, cât Venus este în Fecioară, ca să ne fie bine cu și lângă persoana iubită? Ei bine, să ne demonstrăm afecțiunea făcându-ne disponibil pentru ceilalți, făcând lucruri pentru ei, arătându-le că suntem acolo pentru ei, arătându-le real și autentic că ne păsă. În cazul în care persoana iubita ne face să ne simțim rău cu privire la propria persoană și acest lucru se întâmplă de mult timp, suntem dispuși să pășim pe ușa abandonului cu pași mai repezi decât am fi crezut vreodată.

Da, promisiunile nu mai țin loc de fapte și acțiuni căci luna care urmează este despre reciprocitate. Eu am oferit ce am putut, mi-am pus sufletul pe tavă, m-am sacrificat, dacă îți pasă, acum este timpul și momentul TĂU să faci ceva în legătură cu asta… Vrem să construim, să țesem, să consolidăm, să punem fundații, să ajutăm și să fim ajutați, să simțim că lucram în echipă, să nu este necesar să ne strigăm dorințele celuilalt, ci ca acesta le conștientizează și a luat nota de ele. Nu mai vrem să fim judecați pentru ceea ce am putea noi să facem pentru celălalt, vrem să vedem că și el face pentru noi. Sufletul strigă după ajutor într-un mod pragmatic, în gesturi și acțiuni care să susțină cuvintele și nu se mai mulțumește să fie amăgit. Ce putem face împreună sau separat pentru ca această relație să ne servească amândurora?

Multe persoane în această perioadă trec prin procese interioare foarte intense, chiar și acolo unde existe sentimente solide. Ne analizăm dorințele interioare, scopurile separate și cele comune, dorințele inimii, ne sondăm viitorul cu ochii minții… și oare ni-l vedem lângă persoana respectivă? Ok, ne iubim, dar putem să înflorim unul lângă celălalt, putem să schimbăm lumea împreună într-un loc mai bun? Venus în Fecioară este o oportunitate cosmică de a face un pas înapoi, de a ne analiza relația și de a vedea dacă ne oferă ceea ce merităm. Dacă ne păsă de noi doi, coasem, reparăm, vindecam, punem la loc astfel încât să putem merge împreună mai departe cu aceeași încredere în viață.

Astfel, relațiile la distanță care nu aveau niciun fundament realist sunt supuse unor probe de supraviețuire: fie se sudează, iar cei doi se reunesc fizic, fie se rup la fel cum au început. Dacă au un fundament temeinic și sentimente puternice, dacă au trecut prin furtuni și obstacole mari și cei doi încă au reușit să se țină de mână, atunci drumul continuă împreună mai departe. Dacă nu, gaura devine o prăpastie.

Foto: WarmTail /Shutterstock

În perioada următoare de timp, dacă nu pot avea dragostea pe care și-o doresc cei single preferă să rămână așa și să își confrunte proprii demoni și să își corecteze propriile obiceiuri sau mîndseturi negative. Fecioara nu își deschide sau oferă inima ușor, dar o face cu sensibilitate, delicatețe, loialitate și devotament, gravitând către cei care vibrează pe aceeași lungime de undă cu ea.

Mare atenție însă la capcanele pe care le aduce cu sine intrarea lui Venus în Fecioară. Să ne păstrăm totuși luciditatea și mințile și să nu le lăsăm purtați de ochelarii perfecțiunii căci Fecioara în dorința ei de perfecțiune uneori nu vede trandafirul de spini. În loc să ne scoatem ochii cu greșeli și defecte și critici excesive, mai bine să ne așezăm la masă păcii și a planurilor și să purtăm un dialog constructiv despre ce am putea face concret pentru a evita pe viitor impasurile, despre cum putem suda unde am rupt, despre cum putem vindeca unde am rănit, despre ce putem planta în locurile în care de prea mult timp am lăsat să fie secetă. Să evităm cuvintele dure, să căutăm cot la cot cu ceilalți soluții, nu obstacole, să nu ne impunem propriile puncte de vedere fără să ascultăm și versiunea celuilalt.

Foto homepage: Dzhulbee /Shutterstock