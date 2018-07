STROP Concept pledează pentru simbioza dintre armonia fizică și psihică, prin punerea în valoare a capitalului plantelor românești, redescoperirea simțurilor și consilierea personalizată a clientului. Salonul folosește cosmetice organice de la Careless Beauty, singurul brand românesc de cosmetică organică cu brevete de invenție, precum și tehnici de masaj manual tradiționale.

"Cu credința că secretul frumuseții stă în natură am creat STROP Concept - un loc cald în care oricine poate poposi pentru câteva ore, pentru a oferi simțurilor sale adevărate experiențe încântătoare. Este un loc în care, pentru o perioadă de timp, uiți de tot ceea ce este rutină. Suntem aici pentru a discuta cu fiecare persoană în parte, pentru a afla ce înseamnă pentru fiecare frumusetea, ce așteptări are în acest sens și ce dorește să rezolve în mod primordial. Ținem cont de nevoile pielii, diagnosticăm corect și tratăm fiecare problemă a pielii ce ne face mai puțin încrezători în noi. Dar în același timp, informăm și oferim sfaturi corecte pentru a putea găsi rutina cea mai potrivită și pentru acasă. Și reușim să facem asta doar cu ajutorul naturii și cu metode tradiționale de cosmetică și masaj. Am crezut întotdeauna în puritatea produselor organice. Ne îndreptăm către o nouă perioadă, un model mai simplu și diferit de cel al anilor trecuți, în care ne dorim să fim frumoase cu un minim de timp investit în machiaj și cu ingrediente sănătoase și pentru pielea noastră. Deci ne dorim o frumusete naturală și sănătoasă", declară Andreea Emilian, fondator STROP Concept.

Ca direcție strategică, Strop Concept pune accent și pe latura de educare a publicului și va funcționa, în egală măsură, ca hub de ateliere de dezvoltare personală, terapii alternative, antreprenoriat de inspirație românească și evenimente artistice.

Concluzia dezbaterii a fost că ne putem construi starea de bine fie și prin câteva ingrediente: îmbinarea cosmeticelor organice cu tehnici de masaj exclusiv manual, o nutriție echilibrată, haine din fibre naturale, arome naturale, mișcare fizică, armonizare emoțională, redescoperirea Eului.

"În ultimii ani am constatat un trend de reîntoarcere la propria mitologie, este vorba de o conectare la noi înșine. Când ne oferim momente frumoase și ne lăsăm pe mâna unor profesioniști, de fapt avem grijă de noi înșine. Asta transpare din tot ceea ce suntem. Femeile descoperă din ce în ce mai mult frumusețea lor ca stare de spirit, prin felul în care și-o oferă. Strop Beauty este un concept deosebit și merită să meargă mai departe", crede Iulia Sima, editor Garbo.ro.

Un invitat special a fost dr. Maria Caba, medic cercetător principal gradul III, Institutul Național de Medicină Complementară și Alternativă „Prof. Dr. Florin Brătilă” (INMCA) București. "Eu nu cred în coincidențe. Să nu uităm că granulele homeopate sunt toate impregnate cu stropi. Vindecarea nu este doar un pansament, vindecarea înseamnă să-ți tratezi sufletul. Tratamentul vine din interior și înseamnă să te simți bine în pielea ta. Între piele și sistemul nervos central există o legătură intrinsecă. Toate sunt determinate la nivel de creier. În opinia mea, Strop Concept este un nou mod de a fi frumoasă și un nou mod de a trăi viața. Pentru noi, ca femei, a te îngriji înseamnă să câștigi timp".

Adina Oancea, co-fondator Careless Beauty, consideră că "natura ne oferă întotdeauna antidotul problemelor pielii. Pasiunea pentru frumos și dorința de puritate și unicitate în metodele de îngrijire a pielii sunt principale indicii după care ne ghidăm călătoria. Încă de la început, ne-am propus un pariu ambițios: să producem produse cosmetice perfecte pentru piele, cu 0% substanțe de sinteză. Cosmetica organică este cosmetica pură și naturală ce aliază doar produși vegetali bogați în principii active. Avantajul extractelor din plante românești pe care le folosim este că au o penetrabilitate foarte mare, sunt recunoscute rapid de piele și dețin o compoziție chimică foarte variată, bogată în principii active".

Au vorbit despre trenduri antreprenoriale inspirate de puritatea naturii românești Iulia-Victoria Neagoe, fondator Luviane Parfumerie - parfumerie artizanală cu arome din plante românești, și Andreea Tron – fondator Atelier Tron, care promovează țesături și pânze din fibre naturale românești. În opinia Iuliei-Victoria Neagoe, pasionată de parfumuri încă din copilărie, "omul dispune în mod înnăscut de un catalog olfactiv, el reacționează la stimuli naturali. Am ajuns să înțeleg ce înseamnă esența. De aproape 10 ani studiez aromatologie. Știu că ăsta e harul meu". Parfumurile create de ea aleg să spună povești din mitologia românească, să combine esențe extrase din plante autohtone, în colecții ce păstrează amprenta națională.

Atelier Tron promovează pânzeturile și țesăturile din fibre naturale românești și pigmenții vegetali, fiind, în opinia creatoarei sale, Andreea Tron, un brand sustenabil care propune o serie de obiecte din materiale textile gândite să ne educe spre a fi mai buni cu noi și cu mediul care ne înconjoară. "Lucrăm cu bumbac, in, borangic, lână țesute în diferite moduri. Într-o lume a consumerismului e greu să păstrezi integritatea în fața sustenabilității și să rămâi răbdător, iar asta este provocarea noastră în fiecare zi".

Evenimentul a fost moderat de Laura Davidescu, redactor-șef adjunct al revistei Unica.

www.stropbeauty.ro