Învățăturile celor 7 Strămoși

În cultura și tradiția populației indiene Anishinaabe, cei 7 străbuni sunt spirite extrem de puternice, desemnate să poarte pe umerii lor o uriașă responsabilitate: aceea de a veghea asupra tuturor oamenilor și asupra binelui lor. Prin urmare, legenda spune că în urmă cu mulți ani, poate chiar de la începuturile lumii, cei 7 străbuni au decis să trimită o iscoadă în lume, un mesager care să colinde pământul în lung și în lat pentru a vedea cum trăiesc oamenii și a investiga condiția umană. Nu le-a plăcut deloc ceea ce au aflat.

Oamenii nu trăiau deloc bine, ci erau plini de răutate și negativate în ceea ce gândeau, în ceea ce hotărau, în ceea ce făceau. Se urau între ei, se purtau urât unii cu ceilalți și lipsit de respect, iar comportamentul unora față de ceilalți era de netolerat și rușinos. Erau plini de frici, minteau, înșelau, erau aroganți și plin de mândrie. Colindând pământul în lung și în laț, în cele din urmă mesagerul a întâlnit un copil pe care l-a adus în fața celor 7 Străbuni. Copilul a fost cel ales. Ales să fie învățat cum să trăiască o viață bună.

Cei 7 Străbuni au luat copilul sub aripa lor protectoare și l-au învățat tot ce trebuia să știe astfel încât să își trăiască viața cu demnitate, în armonie cu natura și creația, cu legile strămoșilor, cu legile pământului și ale naturii. Fiecare din cei 7 Străbuni l-au învățat pe copil un principiu, o învățătură primordială care promitea armonia. Rând pe rând, copilul a învățat de la Străbuni despre lecția Iubirii, a Respectului, a Curajului, a Adevărului, a Sincerității, a Umilinței și a Înțelepciunii.

“Fiecare din aceste 7 învățături trebuie folosită împreună cu restul. Nu poți avea Înțelepciune fără Dragoste, Respect, Curaj, Sinceritate, Umilință și Adevărat. Nu poți fi Sincer dacă folosești doar una din aceste învățături. A nu urma una din aceste învățături înseamnă să îmbrățișezi exact opusul a ceea ce înseamnă învățătura respectivă”, i-au spus Străbunii copilului înainte de a-l trimite înapoi pe Pământ. Apoi i-au dat copilului libertatea de a alege. De el depindea dacă urma să facă uitate învățăturile sau să le implementeze în viața sa.

În fiecare din noi se află acel copil care trebuie să onoreze înțelepciunea înaintașilor săi și să trăiască o viață în conformitate cu Marele Spirit Creator. Să nu uităm niciodată să ne înfățișăm lumii cu tot ceea ce suntem, cuvintele, acțiunile și comportamentul nostru să fie încărcate de sinceritate și în armonie cu tot.

Învățăturile celor 7 Străbuni reprezintă mai mult decât un cod de viață, sunt o CALE A INIMII. Ele sunt învățături sacre, care îi ghidează spiritual în drumul lor prin viață pe cei din populația Anishinaabe, un trib amerindian din America de Nord, învățându-i cum să se poarte unii cu ceilalți. Au fost transmise din generație în generație încă de la începuturile istoriei ca daruri de preț care îi pot ajuta pe cei cărora le-au fost date să trăiască frumos și să aibă o viață bună. Aceste Învățături au fost prezentate și în cartea documentar “ The Mishomis Book: The Voice of the Ojibway”.

“Fiecare învățătură este un dar al cunoașterii care ne ajută să învățăm ce sunt valorile și să trăim în funcție de acele valori. Ne-au fost date pentru a ne dezvolta aspectele spirituale ale eului nostur și pentru a ne învăța de ce este atât de important să învățăm cine suntem. Aceste învățături au fost și sunt un instrument de care familiile și comunitățile noastre au nevoie pentru a supraviețui și a prospera. Toate sentimentele, gândurile și acțiunile noastre sunt o combinație între una sau mai multe.. sau chiar toate… cele 7 Învățături. Învățurile ne amintesc de nevoie de echilibru din lume și de echilibrul din interiorul nostru pentru care trebuie să ne străduim zilnic. Învățăturile oferă direcție pentru toți cei care își doresc să aibă o viață echilibrată și plină de pace”, se arată într-un articol publicat pe newsmaven.io.

Iată care sunt cele 7 Învățături ale Străbunilor care îi inspiră și astăzi pe nativii Anishinaabe

Iubire (Zaagi’idiwin)

Să cunoști pacea înseamnă să știi ce e iubirea. Iubirea se bazează pe afecțiune, respect și bunătate. Iubirea poate fi oferită doar din adâncul inimii, din bunătate. Iubirea are nevoie să fie necondiționată… iar când suntem vulnerabili și slabi, avem de fapt cel mai mult nevoie de iubire.

Curaj (Aakwa’ode’ewin)

Să privești viața cu curaj înseamnă să găsești în interiorul tău puterea personală de a înfrunta dificultățile, obstacolele și provocările vieții. Curajul înseamnă să faci alegeri bune, să nu renunți, să mergi mai departe, să ai o inimă neînfricată. Curajul înseamnă să îți înfrunți fricile și demonii și dușmanii interiori și exteriori cu integritate.

