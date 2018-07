Scriu acest articol ca pe o contribuție la însănătoșirea și creșterea nivelului de Conștiință al Planetei. Să știm ce ne-ar face nouă înșine mai bine și ce ne-ar îmbunătăți relațiile cu ceilalți ne-ar ajuta să trăim mai bine și mai productiv.

Ne-ar ajuta să fim mai fericiți. Aceste perspective le-am descoperit prin intermediul lecturilor de psihologie, întărite de explicțiile extrem de clare ale lui Teal Swan, una dintre cele mai cunoscute femei din lumea spiritualității la momentul actual. Ea vorbește adesea despre cele 6 nevoi umane de bază.

Cheia fericirii în viață este faptul de a ști cum să accesăm în mod sănătos aceste 6 nevoi umane de bază. Toate disfuncționalitățile, suferința și mecanismele de apărare împotriva suferinței, s-au format în funcție de cât de mult am avut acces la aceste nevoi, de-a lungul vieții. În copilărie am învățat ce este posibil și ce nu și ce strategii inconștiente putem să adoptăm ca să avem acces, măcar la un strop din aceste minuni ale vieții. Atunci când ne îndrăgostim, accesăm de fapt o speranță inconștientă ca în sfârșit, aceste nevoi ne vor fi satisfăcute… de către o altă persoană. De cele mai multe ori, în măsura în care rănile sunt adânci și deprivarea emoțională foarte serioasă (adică un istoric îndelungat al inaccesului la aceste nevoi) relațiile devin disfuncționale iar noi suntem nefericiți în viață.

Foto: Shuttesrstock/ Laura Battiato

Cuvântul „nevoie” implică faptul că a nu avem ceva ce ne trebuie. Și vorbim despre lucruri care sunt absolut necesare pentru ființa umană și pentru o viață fericită, încrezătoare și fericită, explică Teal Swan dar și mulți alți învățători spirituali, ca Anthony Robbins de ex., vorbesc despre acestea.

Fericirea noastră depinde de abilitatea de a accesa aceste nevoi în moduri sănătoase (n.r. când spunem nesănătos ne putem referi la tot felul de mecanisme inconștiente pe care le punem în aplicare pentru a obține aceste lucruri și care în termeni spirituali se numesc „atașamente dureroase”).

IUBIREA și cele șase nevoi de bază de care avem nevoie pentru a fi fericiți

Cuvântul iubire îl folosim de asemenea în moduri incorecte, pentru că în lumea noastră, iubirea poate să denote și aspecte negative și relații disfuncționale între oameni. Dar din punctul de vedere al psihologiei și spiritualității, iubirea este pură și necondiționată și ambele domenii oferă modalități de a accesa această formă de iubire.

Nu tot ceea ce identifici tu ca iubire, este iubire cu adevărat și este un lucru esențial pe care trebuie să îl pătrunzi, ca să înțelegi și cele 6 nevoi umane de bază și deci, cele 6 fire ale iubirii autentice, care se împletesc pentru a ne aduce fericirea:

1. Certitudinea

Aceasta este o nevoie care ne asigură supraviețuirea. Este o nevoie umană primară. Reprezintă nevoia noastră de a avea certitudinea că putem evita durerea și că putem obține plăcere. Este nevoia de a ne simți siguri, stabili și că avem acces la resurse nelimitate pe care le putem accesa.

În Teoria atașamentului, atașamentul sigur este definit ca accesul predictibil la grijă, confort emoțional și îngrijire, din partea cuiva drag – în copilărie este vorba despre părinți, iar când suntem adulți este vorba și despre parteneri romantici, frați, prieteni. Durerea înseamnă că avem o sete de acest sentiment de confort și frică că nu îl putem accesa și obține de la ceilalți. Este normal să ne dorim acest lucru în viață, căci accesul predictibil la resurse este echivalent cu puterea de a supraviețui.

Cum ne îndeplinim in mod sănătos accesul la Certitudine?

Ne dezvoltăm obiceiuri sănătoase și sisteme de credință care ne servesc, ne alegem parteneri care ne asigură sentimentul de securitate și sunt consistenți în modul cum se poartă cu noi, dezvoltând credințe sănătoase despre faptul că avem control asupra realității în care trăim, dezvoltându-ne o identitate pozitivă, angrenându-ne în activități care ne fac plăcere, acumulând informații și cunoaștere, organizându-ne, așteptându-ne la comportamente pozitive din partea celorlalți, auto-educându-ne să gândim pozitiv.

Cum ne îndeplinim în mod nesănătos accesul la Certitudine?

„Devenind obsesiv compulsivi, așteptând și cerându-le celorlalți să ne îndeplinească nevoile chiar și atunci când nu își doresc acest lucru, avem tulburări de alimentație, ne tăiem, ne dezvoltăm o identitate negativă, ne așteptam la deznodăminte negative, devenim obsedați de controlul circumstanțelor și al celorlalți oameni, ne gândim obsesiv la tot ce e mai rău, viol, crime, război…” , explică Teal Swan.

Foto homepage: Shutterstock/ Yuganov Konstantin