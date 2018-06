Nu intamplator in Biblie suntem indemnati sa ne iubim aproapele ca pe noi insine… este un exercitiu extraordinar de iubire neconditionata sa ii dorim aproapelui (si celui aflat la o mai mare departare spirituala de noi) binele pe care ni-l dorim noua insine. Ne dorim pentru noi sanatate, iubire, fericire, bunastare, prosperitate… dar cum ar fi sa le dorim cu aceeasi intensitate si celorlalti? In loc sa ramanem prinsi in sentimente negative fata de ceilalti, sa le inlocuim cu sentimente si urari pozitive?

Daca universul functioneaza precum un bumerang, oare nu s-ar intoarce la un moment dat catre noi toate urarile si gandurile frumoase pe care le adresam celorlalti? Eu cred ca da. Si tocmai de aceea, ce-mi doresc si mie, iti doresc si tie. Tocmai de aceea va indemn sa ascultati, sa cititi sau sa practicati cu inima acest exercitiu de meditatie de mai jos, de fapt o meditatie ghidata creata de cercetatoarea Emma Seppala, Director de stiinte la Centrul de Educatie si Cercetare pentru Compasiune si Altruism din Cadrul Universitatii Stanford.

Este o meditatie a carei practicare nu dureaza mai mult de 15 minute si care, daca este efectuata pe termen lung, poate avea un efect extraordinar asupra vietilor noastre.

Emma Seppala este si autoarea cartii “The Happiness track”, iar mediatia Iubire-Bunatate este cunoscuta in lumea meditatiilor pentru efectele pozitive pe care are asupra noastra si asupra celorlalti, trezind in noi sentimente precum bunavointa, bunatate si caldura fata de ceilalti si implicit si fata de noi insine.

Mai mult, intr-o conferinta TEDx, cercetatoarea vorbeste dintr-o perspectiva stiintifica si despre beneficiile extraordinare pe care acest tip de meditatie le poate avea asupra structurii noastre mentale, ajutandu-ne sa ne depasim bolile si afectiunile si sa ne asistam corpul in procesul sau de vindecare, dar si sa ne imbunatatim inteligenta emotionala, compasiunea, devenind persoane mai bune, mai frumoase in interior.

Foto: Catherine Glazkova /Shutterstock

Iata cateva dintre beneficiile stiintifice ale meditatiei Iubire-Compasiune, enumerate de cercetatoarea Emma Seppala pe site-ul sau emmaseppala.com

practicarea acestei meditatii pe o perioada de 7 saptamani ne poate ajuta sa ne gestionam emotiile negative, axandu-ne in schimb pe cele pozitive. Da, se pare ca vom fi mai iubitori, mai bucurosi, mai joviali, mai multumiti, mai recunoscatori, cu mai multa incredere in noi, mai interesati de ceea ce se intampla in noi si in jurul nostru.

ne ajuta sa ne imbunatatim conexiunea sociala

poate ajuta la scaderea durerii cronice si/sau a durerii si a tensiunii emotionale cauzate de migrene

poate contribui la scaderea sentimentelor negative precum manie, tristete, lipsa de speranta sau la reducerea sentimentelor de depresie

activeaza si stimuleaza zone din creier care sunt responsabile pentru empatie si inteligenta emotionala

diminueaza sentimentele negative fata de ceilalti precum: ura, manie, antipatie, invidie etc

creste gradul de compasiune fata de ceilalti, te face mai dornic sa ii ajuti pe ceilalti, sa constientizezi importanta conexiunii dintre noi oamenii

creste gradul de iubire de sine si te ajuta sa fii mai putin critic fata de propria persoana si fata de ceilalti

Meditatia Iubire - Bunatate elaborata de dr. Emma Seppala

Puteti asculta meditatie online, in format audio, sau o puteti downloada de pe site-ul dr. Seppala.

Mai jos va prezentam in scris meditatia elaborata de cercetatoarea Emma Seppala.

Pregateste-te fizic si mental pentru meditatia Iubire-Bunatate

Inchide ochii. Asaza-te confortabil intr-un scaun sau fotoliu cu picioarele sprijinite pe podea si spatele drept. Relaxeaza-ti intreg corpul. Tine-ti ochii inchisi pe tot parcursul acestei meditatii si incearca sa fii atenta la ceea ce se intampla in interiorul tau. Nu este nevoie sa te concentrezi sau sa te fortezi in vreun fel. Pur si simplu relaxeaza-te si urmeaza instructiunile de mai jos. Inspira profund. Expira profund.

Primeste in inima ta Iubire-Bunatate

Tine ochii inchisi si gandeste-te la o persoana apropiata care te iubeste foarte mult. Poate fi cineva din trecutul tau sau din prezent, cineva care este inca in viata sau cineva care nu mai este. Poate sa fie chiar un ghid sau indrumator spiritual. Imagineaza-ti ca aceasta persoana sta in dreapta ta si iti trimite dragostea sa. Aceasta persoana iti ureaza sa fii in siguranta iti ureaza numai bine si fericire. Simte dragostea si urarile calduroase care vin de la aceasta persoana catre tine.

Acum gandeste-te la persoana respectiva sau la o alta persoana care te pretuieste cu adevarat. Imagineaza-ti ca aceasta persoana se afla in stanga ta si ureaza sa fii bine, sa fii sanatoasa si fericire. Simte bunatatea si caldura care vin catre tine de la aceasta persoana.

Acum imagineaza-ti ca esti inconjurat din toate partile de toti oamenii care te iubesc si te-au iubit. Vizualizeaza-ti toti prietenii si pe toti cei dragi ca te inconjoara si iti ureaza fericire, bine si sanatate. Bucura-te de toata dragostea si urarile calduroase care vin din toate partile. Esti plin de dragoste si debordezi de afectiune si iubire.

Trimite Iubire – Bunatate catre cei dragi

Acum intoarce-te si fii atent la persoana care se afla in dreapta ta. Incepe sa trimiti iubirea pe care o simti inapoi catre persoana respectiva. Tu si aceasta persoana sunteti asemanatori. Ca si tine, aceasta persoana isi doreste sa fie fericita. Trimite toata dragostea si urari calduroase catre aceasta persoana.

Repeta incet urmatoarele cuvinte:

Iti doresc sa ai o viata usoara, sa fii fericita, sa fii libera de durere.

Iti doresc sa ai o viata usoara, sa fii fericita, sa fii libera de durere.

Iti doresc sa ai o viata usoara, sa fii fericita, sa fii libera de durere.

Acum indreapta-ti atentia catre persoana care se afla in stanga ta. Incepe sa directionezi dragostea din interiorul tau catre aceasta persoana. Trimite toata dragostea si afectiunea catre aceasta persoana. Tu si aceasta persoana sunteti asemanatori. Ca si tine, aceasta persoana iti ureaza sa ai o viata buna.

Repeta incet urmatoarele cuvinte:

Asa cum imi doresc si mie, iti doresc sa fii in siguranta, sa fii sanatoasa, sa traiesti in fericire si pace.

Asa cum imi doresc si mie, iti doresc sa fii in siguranta, sa fii sanatoasa, sa traiesti in fericire si pace.

Asa cum imi doresc si mie, iti doresc sa fii in siguranta, sa fii sanatoasa, sa traiesti in fericire si pace.

Acum gandeste-ta la o alta persoana pe care o iubesti, probabil o ruda sau un prieten. Aceasta persoana, ca si tine, isi doreste sa aiba o viata fericita. Trimite-i urari calduroase acestei persoane.

Repeta incet urmatoarele cuvinte:

Fie ca viata ta sa fie plina de fericire, sanatate si bunastare.

Fie ca viata ta sa fie plina de fericire, sanatate si bunastare.

Fie ca viata ta sa fie plina de fericire, sanatate si bunastare.

Trimite Iubire-Bunatate catre Oameni fata de care ai sentimente neutre

Acum gandeste-te la o cunostinta, la cineva pe care nu il cunosti foarte bine si fata de care nu simti neaparat ceva anume. Tu si aceasta persoana va asemanati caci va doriti amandoua sa aveti o viata buna.

Trimite toate urarile tale de bine catre aceasta persoana, repetand incet urmatoarele cuvinte:

Asa cum imi doresc si mie, iti doresc sa traiesti in liniste si fericire.

Asa cum imi doresc si mie, iti doresc sa traiesti in liniste si fericire.

Asa cum imi doresc si mie, iti doresc sa traiesti in liniste si fericire.

Acum gandeste-te la o alta cunostinta fata de care ai sentimente neutre. Poate fi un vecin, un coleg, cineva care se afla in preajma ta, insa pe care nu il cunosti prea bine. Ca si tine, aceasta persoana isi doreste sa experimenteze bucuria si binele in viata sa.

Trimite-i toate urarile de bine acestei persoane, repetand incet urmatoarele cuvinte:

Iti doresc sa fii fericita, iti doresc sa fii sanatoasa, iti doresc sa te eliberezi de toata durerea.

Iti doresc sa fii fericita, iti doresc sa fii sanatoasa, iti doresc sa te eliberezi de toata durerea.

Iti doresc sa fii fericita, iti doresc sa fii sanatoasa, iti doresc sa te eliberezi de toata durerea.

Trimite Iubire – Bunatate catre toate fiintele vii

Acum incearca sa extinzi aceasta constientizare si imagineaza-ti ca intreaga planeta se afla in fata ta in forma unei mingii micute.

Trimite urari calduroase tuturor fiintelor vii de pe planeta care, ca si tine, isi doresc sa fie fericite:

Asa cum imi doresc si mie, iti doresc sa traiesti in liniste, fericire si sanatate buna.

Asa cum imi doresc si mie, iti doresc sa traiesti in liniste, fericire si sanatate buna.

Asa cum imi doresc si mie, iti doresc sa traiesti in liniste, fericire si sanatate buna.

Trage aer adanc in piept si apoi expira profund. Trage iar aer adanc in piept si respira profund. Observa care este starea ta dupa aceasta meditatie si cum te simti.

Cand esti pregatit, deschide ochii.

* Meditatie via berkeley.edu