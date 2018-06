Tu ești cea mai importantă persoană din viața ta!

de Badescu Anca Gabriela

Niciodată nu credeam că voi ajunge unde sunt acum, vorbind din punct de vedere mental. La cât de agitată eram și la cât de multe griji îmi cutreierau prin minte, mă gândeam constant că voi ajunge la fel ca acele persoane care par că și-au acoperit ochii cu o perdea neagră, opacă, astfel încât să nu mai vadă și binele din ceea ce ne oferă viața.

Totul ține de alegerile pe care le facem pentru că, nu-i așa, culegem ceea ce semănăm. Dacă tu alegi să vezi doar faptul că nu ai un job, nu ai bani, nu ai prieteni, exact asta vei avea. Totul ține de cum alegem să privim viața ce ne-a fost dată.

Revenind la povestea mea... nu este una fabuloasă, nu este despre cum m-am îmbogățit peste noapte sau cum mi-am găsit sufletul pereche doar pentru că vizualizam asta în fiecare seară. Este despre un exercițiu de voință care m-a ajutat enorm de mult să mă refac sufletește și să fiu mai selectivă vizavi de ceea ce mă poate sau nu afecta.

Probabil că va suna ca un clișeu, dar și eu mă număram printre oamenii aceia care se plângeau mai mereu pentru că doar astfel reușesc să mai scape din povara pe care o cară zilnic. Ceea ce trebuie înțeles, în opinia mea, este că nimeni nu este interesat cu adevărat de ceea ce ți se întâmplă. Totul ține de o simplă curiozitate. Ceilalți te ascultă pentru că sunt curioși să afle o nouă trăire, o nouă perspectivă asupra vieții, să afle altceva decât ceea ce trăiesc ei.

În momentul în care am înțeles asta sau poate doar am ales să gândesc așa, mi-am dat seama că îmi pot trăi viața altfel. Așa am ajuns să nu mai povestesc cu prima ocazie ceea ce mi se întâmplă și o fac doar atunci când sunt întrebată. Am învățat să nu mă mai plâng pentru că nimeni nu este interesat de asta. Efectiv m-am forțat, pentru că este cu adevărat un exercițiu dificil. Este exact ca atunci când mergi la sală după o lungă pauză sau poate după mulți ani în care nu ai făcut așa ceva. Este destul de greu, nu?

Gimnastică pentru minte îmi place să o numesc. Pur și simplu tragi tare de tine astfel încât să faci ceea ce trebuie, de fapt, ceea ce consideri tu că trebuie să faci pentru a intra într-un echilibru cu tine însuți. Încearcă să îți pui tot timpul întrebarea dacă ție ți-ar face plăcere să stai de vorbă cu un om ca tine. Fă tot posibilul și fi cât mai sincer pentru că doar atunci când ești total onest cu tine vei putea observa ce îți place și ce nu-ți place la tine.