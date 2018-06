Sportivi ca Simona nu ne ne arată doar cum este să devii Campion, ci ne dau lecții despre viață în sensul ei larg.

Lecții din tenis: Fiecare meci este o viață în miniatură

Am meditat mult la ce s-a întâmplat și ce impact a avut asupra mea să fac parte din emoția de la Roland Garros, turneu pe care îl urmăresc mereu cu cea mai mare plăcere. Pentru mine, sportivii nu sunt doar sportivi, îi privesc precum niște lideri spirituali uneori.

Nu este un accident, cred, faptul că tenisul folosește limbajul vieții. Avantaj, serviciu, fault, break, love (n.r iubire în eng., dar în tenis este folosit și atunci cand scorul este la 0), elementele de bază ale tenisului sunt și elementele de bază ale existenței, fiindcă fiecare meci este o viață în miniatură. Chiar și structura tenisului, felul cum piesele se potrivesc una în cealaltă precum păpușile rusești, mimează structura zilelor noastre. Punctele devin gameuri, gameurile devin seturi, seturile devin turnee și totul este atât de interconectat astfel încât fiecare punct poate să se transforme în punctul de cotitură. Îmi amintește despre felul cum secundele devin minute iar minutele devin ore și cum fiecare oră poate să fie cea mai reușita a noastră. Sau cea mai întunecată. E o alegere. - Andre Agassi, OPEN

În tenis, absolut fiecare pas/ punct contează și fiecare greșeală este taxată aspru. În tenis, fiecare secundă contează. Dacă ai pierdut conexiunea cu tine însuți și cu ceea ce se întâmplă în teren, rezultatul este unul singur: Ai pierdut!

Am să vă împărtășesc cele 5 lecții de viață profunde pe care le-am învățat în aceste zile datorită Simonei Halep.

1. Lecție de viață de la Simona Halep: Îndrăznește să visezi!

Oare cum ar arăta această lume dacă oamenii nu ar îndrăzni să viseze?!

Mulți dintre noi nu ne permitem să gândim frumos și măreț despre noi înșine sau ceea ce ne pasionează și este de vină, poate, și societatea în care trăim și care ne echipează cu un fel de complex de inferioritate. Dar Simona Halep a visat! Și de aici a început totul.

M-a emoționat discursul matur pe care l-a ținut la întoarcerea acasă, pe Arena Națională.

Și într-o țară mai micuță se poate face o performanță mare. (…). Sper să avem cât mai multă încrede în noi. Trebuie să visăm întâi. Sper ca acest trofeu să fie începutul unei noi generaţii. Sper să avem mai multă încredere în noi şi să crddem 100% că avem forţă că putem face tot ce ne dorim. Întâi de toate trebuie să visăm. - Simona Halep

Oriunde am fi, orice profesie sau pasiune am avea, trebuie să ne permitem să ne visăm pe cele mai înalte culmi. Prea puțini o facem și trebuie să îi mulțumim Simonei pentru că ne-a dat un exemplu și că ne împuternicește. Ea spune că trofeul pe care l-a câștigat îl dedică tuturor.

„La Paris a fost o atmosferă incredibilă. Vreau să vă mulțumesc din nou, ați făcut ceva minunat. Acest drum a fost lung. De 20 de ani joc tenis și vreau să mulțumesc tuturor antrenorilor care au pus o cărămidă la această performanță, familiei, care m-a ajutat în fiecare zi. Vreau să mulțumesc României și vreau să cred că vom mai avea și alți campioni. Sper să avem cât mai multă încrede în noi. Trebuie să visăm întâi. Vreau să mulţumesc tuturor antrenorilor care au pus o cărămidă la această performanţă, familiei mele care m-a susţinut zilnic. Nu avem un sistem foarte dezvoltat în sport, dar vreau să mulţumesc României pentru tot ceea ce mi-a oferit. Vreau să cred că vom mai avea mulţi campioni. Sper ca acest trofeu să fie începutul unei noi generaţii. Sper să avem mai multă încredere în noi şi să crddem 100% că avem forţă că putem face tot ce ne dorim. Întâi de toate trebuie să visăm. N-aş vrea să mai plec de pe această scenă! Vă mulţumesc enorm, e un moment deosebit.”

De la 14 ani, Simona Halep a visat la acest trofeu:

