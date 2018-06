Dr. Menis Yousry este licențiat in psihologie, cu formare profesională în Teoria Familiei si Terapia de cuplu, masterat in Terapia de Familie, Supervizor calificat in Terapia de Familie si doctorat in Psihoterapie Familiala. Dr. Menis Yousry este creatorul metodei terapeutice Essence – Esența, care este predată și în România.

Am regăsit de curând acest interviu extraordinar cu Dr. Menis Yousry, pe care îl recomand tuturor. Mai mult decât atât, explorând pe internet în căutare de informații pe această temă am descoperit și contul de Twitter al Dr. Menis Yousry, ceea ce m-a determinat să fac o selecție de 20 de pastile de înțelepciune pe care specialistul le-a postat pe contul său.

A lucrat timp de 15 ani ca psihoterapeut sistemic de familie, psiholog și terapeut de familie principal in Sistemul National de Sănătate al Marii Britanii. În această perioadă a supervizat și a format terapeuți în domeniu și a susținut prelegeri și discursuri pe tema Terapiei de Familie. De asemenea, este fondatorul primului Serviciu Familial specializat in cadrul Sistemului National al Marii Britanii.

Cariera sa clinică îndelungată de practici terapeutice și cercetare l-au determinat să exploreze ideile terapeutice și să se concentreze tot mai mult pe conexiunea dintre oameni. Și-a dezvoltat munca bazându-se pe ideea că ființele umane nu sunt doar gânditori individuali, ci ființe sociale care cresc în relații.

Suntem parte dintr-un organism mai mare format din comunități, familie și cultură. Din momentul în care ne naștem, conștiința umană este influențată și condusă de experiențele emoționale trăite și interacțiunile interumane și asta într-o măsură mult mai mare decât tehnologia sau teoriile și ideile terapeutice, scrie site-ul http://www.essence-process.com/ro care este dedicat muncii acestui terapeut și unde puteți găsi informații si despre viitoare cursuri.

Dr. Menis Yousry: 20 de citate (via Twitter) care pun pansament pe rănile emoționale

1. Suntem prizonieri ai percepției noastre cu privire la lume. Cum ar fi dacă ne-am schimba mințile?

2. Prea des ne recunoaștem jocurile după ce le-am folosit. Cu cât ne uităm mai bine la noi înșine, cu atât devenim capabili să ne observăm jocurile chiar atunci când le jucăm.

3. Concentrează-te mereu asupra a ceea ÎȚI DOREȘTI în viața ta și nu la ceea ce NU ÎȚI DOREȘTI.

4. Întreabă-te în fiecare zi – Concurez sau cooperez? Cooperarea și colaborarea sunt curgerea naturală al vieții.

5. Să afli ceea ce este ascuns în subconștientul tău, uită-te la rezultatele din viața ta. Vezi și procesul The Essence.

6. Universul răspunde mereu la ce intenții avem, nu la ce spunem.

7. Când viața ne aduce greutăți, ea de fapt dezvăluie un potențial imens din noi înșine care așteaptă să fie exprimate. Cele mai importante calități ale noastre sunt descătușate de provocările pe care le avem.

8. Nu e destulă recunoștință în această lume. Tu pentru ce ești recunoscător astăzi?

9. Este esențial să schimbăm cuvântul „problemă” și să folosim în loc feedback (n.r. din eng. – răspuns, reacție). Este o oportunitate pentru noi de a învăța și de a ne vindeca.

10. Toți aceia dintre noi care au realizat lucruri mărețe au acceptat și eșecul și judecata și critica.

11. Că îți place sau nu, suntem părinții noștri. Iar relația noastră cu părinții este relația noastră cu viața.

Foto homepage: Flickr/ Chau kar Man

