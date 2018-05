Descoperiți o rugăciune extrem de frumoasă și benefică sufletului care circulă pe internet și despre care se spune că este una din rugăciunile preferate ale lui Dalai Lama. Se pare că sanctitatea sa a inclus-o în ritualul său zilnic personal, această rugăciune amintindu-ne despre conexiunea cu divinitatea, cu universul și cu toate ființele de pe planetă. Se spune că Dalai Lama însuși o percepe ca pe o modalitate de a dezvolta generozitatea în inimile noastre și pentru a ne trezi spiritual către bunătate, compasiune, iubire de noi și de ceilalți.

Rugăciunea ce conține versuri de dragoste și compasiune pentru toți și tot ce există în lume este una extrem de veche, datând din sec. 8. Ea este cu atât mai puternică cu cât poartă vibrația energetică a multor persoane și generații care au rostit-o și au crezut în efectul ei vindecător și în puterea compasiunii. Rugăciunea a fost scrisă de Shantideva, un călugăr indian budist și cărturar al mănăstirii Nalanda din India. Shantideva este autorul lucrării Bodhisattvacaryāvatāră sau Calea lui Bodhisattva (The Way of the Bodhisattv), iar rugăciunea pe care am tradus-o mai jos a fost inclusă în cartea “A Guide to Bodhisattva’s Way of Life”.

Această rugăciune ne infuzează cu energie pozitivă căci se bazează pe compasiune pentru toate ființele vii, pe dragoste și bunătate față de semenii noștri. Budismul în esența să ne oferă o frumoasă lecție de generozitate, învățându-ne că ne putem vindeca de propria suferință emoțională și mentală dorindu-le sănătate și binele celorlalți. “ A fi de ajutor ființelor umane și a servi umanității îmi conferă putere interioară și entuziasm”, afirma Dalai Lama...

Inspiră și respiră profund când rostești această rugăciune și spune-o cu sufletul, fiind atent la versurile sale. Această rugăciune, la fel ca și rugăciunea creștină Tatăl Nostru, ne amintește că de fapt sunteți cu toții conectați unii cu ceilalți și că suntem un întreg, suntem aici, în această lume, pentru a ne ajuta unii pe alții și a fi de folos unii altora. Să respectăm și să apreciem viața și existență, practicând recunoștință. Să nu închidem ochii la durerile și suferințele celorlalți dacă vrem ca propriile suferințe să fie auzite și vindecate.

“Avem nevoie de o abordare sistematică pentru a cultiva valorile umanistice de unicitate și armonie. Dacă începem să o facem acum, există speranța că acest secol va fi diferit de cel anterior. Este în interesul tuturor. Așa că haideți să construim pacea în interiorul familiei noastre și a societății”, mărturisea Dalai Lama după atacurile teroriste de la Paris.

Citiți mai jos una din rugăciunile preferate ale lui Dalai Lama

Foto: Subbotina Anna /Shutterstock

Fie ca toate ființele din lumea întreagă

Chinuite de suferințele trupului și ale minții

Să aibă parte un ocean de fericire și bucurie

Iar rugăciunea mea să le ajute.

Fie ca nicio ființă în viața să nu sufere,

Să nu comită rău și să nu se îmbolnăvească niciodată.

Fie ca nimeni să nu se teamă și nimeni să nu fie umilit,

Fie ca nimeni să nu aibă mintea apăsată de depresie.

Fie ca cei orbi să vadă forme

Și cei surzi să audă sunete,

Fie ca cei ale căror trupuri sunt epuizate

Să se revigoreze și să găsească odihna.

Fie ca cei săraci să găsească îmbrăcăminte,

Cei înfometați să găsească mâncare;

Fie ca cei însetați să găsească apa.

Fie ca cei care nu au să aibă,

Cei slăbiți de durere să găsească bucurie;

Fie ca cei abandonați să găsească speranța,

Fericire constantă și prosperitate.

Fie ca ploile să cadă la timp

Și recoltele să fie îmbelșugate

Fie ca toate medicamentele să fie eficiente

Și rugăciunile din suflet să dea rezultate.

Fie ca cei care sunt tulburați și bolnavi

Să fie eliberați rapid de durerile lor.

Indiferent de bolile care există în lume,

Fie ca ele să nu mai apară niciodată.

Fie ca celor înfricoșați să nu le mai fie frică

Și celor legați să le cadă lanțurile;

Fie ca cei neputincioși să găsească putere,

Și fie ca oamenii să se gândească să fie de folos unii celorlalți.

Atâta timp cât spațiul rămâne,

Atâta timp când ființele simțitoare rămân,

Fie ca până atunci și eu să rămân

Pentru a risipi durerile lumii.

Foto homepage: Dalai Lama; Credite foto: Petr Mechkov / Shutterstock.com