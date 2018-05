Meghan Markle și Prințul Harry au scris istorie: 8 dintre cele mai impresionante momente de la NUNTA REGALĂ

Prințul Harry și Meghan Markle s-au căsătorit sîmbătă, într-o atmosferă impresionantă. Milioane de oameni au urmărit ceremonia prin care cei doi au devenit Duce și Ducesă de Sussex, desfășurată la Capela St. George din Windsor.

A fost o nuntă regală fastuoasă, care a respectat grandoarea regală, dar care a constituit în același timp și o schimbare de paradigmă care va influența societatea în sens larg, prin puetrea exemplului. Pes curt, a fost o nuntă feministă și marcată de non-discriminare.

Acestea sunt 8 dintre momentele noastre prefereate de la nuntă

1. Nunta regală: Meghan a mers singură spre altar

Meghan Markel a fost prima mireas din istoria Marii Britanii care a renunțat la un obicei patriarhal și nu a mai fost condusă de un bărbat spre altar, ci a mers mandră, acompaniată doar de domnișoarele de onoare, pe prima parte a parcursului din Biserica Sf. Gheorghe Winsdor.

Printul Charles, tatăl lui Harry s-a alăturat în fața Corului, acolo unde erau și invitații regali (din cauza unor probleme de sănătate, tatăl lui Meghan nu a putut participa). Charles nu i-a dat mana lui Meghan Printului Harry, așa cum se făcea în mod tradițional, ci a stat in spatele ei, in timp ce ea s-a apropiat singura de print.

“Este timpul să ne concentrăm mai puțin asupra pantofilor de cristal și mai mult asupra tavanului de sticlă”, a spus Meghan într-o declarație anterioară nunții, făcând o aluzie feministă.

2. Nunta regală dintre printul Harry și Meghan Markle a fost o celebrare a iubirii

Invitații la nuntă, miile de oameni care s-au reunit la Windsor, dar și milioanele de oameni din întreaga lume care au urmărit evenimentul la TV sau Online, au celebrat într-o atmosferă de unitate și dragoste. Oamenii s-au adunat pentru a celebra loialitatea, dragostea, unitatea și „lipsa de egoism”.

3. Nunta Regală 2018 - Rev. Michael Curry a ținut o procesiune incredibil de frumoasă

Rev. Michael Curry, conducătorul Bisericii Episcopaliane a ținut un discurs răsunător ce a debutat cu un citat din Martin Luther King Jr.

„Trebuie să descoperim puterea iubirii iar atunci când facem acest lucru, vom face din aceasta lume veche o lume noua.”, a spus Rev. Michael Curry. „Exista putere in iubire. Nu o subestimați. Nu doar in forme romantice, ci in toate formele iubirii.”

„Când ești iubit și știi, când iubești și arăți… se simte corect.” Și a continuat… „Când iubirea este calea, nici un copil nu mai merge la culcare flamand. Când dragostea conduce, sărăcia devine istorie. Când dragostea este calea, ne tratam unul pe celălalt ca si când am fi din familie.”

4. Nunta regală a fost o celebrare a diversității

Meghan Markel are o identitate biaxiala, iar aceasta nunta a fost un moment important pentru Monarhia Britanica, Meghan fiind prima membră cu origini afro.

Foarte mulți comentatori consideră nunta lui Meghan si a lui Harry un moment de cotitura pentru o deschidere a familiei regale britanice fata de diferențele rasiale. Meghan însăși a vorbit despre modul cum rasismul si sclavia din Statele Unite au afectat propriul ei arbore genealogic.

„Iți creezi identitatea pe care tu ti-o dorești, așa cum si strămoșii mei au făcut-o când si-au obținut libertatea. ”, a scris ea in revista Elle, descriind identitatea birasială pe care o are.

