Ai grija de memoria ta, cultiv-o si maine memoreaza ceva. Scrisoarea lui Umberto Eco catre nepotul sau si noile generatii

Umberto Eco (1932-2016) este unul dintre cei mai apreciati scriitori si filozofi italieni contemporani, cunoscut indeosebi pentru romanul sau “Numele Trandafirului”, roman de fictiune istorica in care autorul apeleaza la elemente de semiotica si de teorie literara, dar o imbogateste si cu numeroase jocuri de limbaj si trimiteri culturale.

Intr-o scrisoare care a facut inconjurul internetului si care ii este atribuita autorului italian, Umberto Eco ii ofera nepotului sau cateva sfaturi extrem de utile in aceasta era a digitalului, dar si a informatiilor aflate la un click distanta, pe internet. Scrisoarea a starnit numeroase aprecieri si comentarii, dar si reactii. Va invitam sa o parcurgeti si voi in randurile de mai jos…

Scrisoarea lui Umberto Eco catre nepotul sau

Dragul meu nepot,

Nu as vrea ca aceasta scrisoare sa sune prea demodata si nici nu as vrea sa te plictisesc cu sfaturi despre semenii tai, despre tara, despre lume, umanitate sau alte asemenea lucruri. Chiar daca m-ai asculta, atunci cand ar veni momentul sa le pui in practica, sistemul de valori va fi deja altul incat recomandarile mele ar deveni depasite.

Cu toate acestea, cu riscul de a parea o persoana cu idei invechite, permite-mi sa iti ofer un singur sfat pe care il poti pune in practica chiar acum, in timp ce navighezi pe internet de pe iPadul sau telefonul tau. Nu o sa-ti spun sa nu il folosesti. Eu insumi il folosesc.

Pot cel putin sa te sfatuiesc, daca se intampla cumva sa intri pe unul din sutele de siteuri porno care arata relatia dintre doua fiinte umane sau dintre om si animale, sa nu crezi ca sexul este, printre alte multe lucruri, atat de monoton. Scenariile acestor site-uri sunt astfel proiectate incat sa te impiedice sa iesi din casa si sa cauti o fata reala (pornesc de la premisa ca esti heterosexual; daca nu, poti adapta sfaturile mele la cazul tau particular). Uita-te la fetele adevarate, cele de la scoala sau de pe terenul de joaca fiindca acestea sunt mult mai bune decat personajele de televiziune si va veni o zi in care iti vor oferi infinit mai multa bucurie decat fetele online.

Ai incredere in cei care au mai mult experienta decat tine. Crede-ma, daca as fi cunoscut dragostea si sexul doar prin intermediul calculatorului si al online-ului, mai mult ca sigur ca tatal tau nu s-ar fi nascut si cine stie unde ai fi tu acum sau daca ai fi existat, de fapt.

Foto: @ Wikipedia

Dar nu despre acest lucru voiam sa iti vorbesc, ci despre o boala care afecteaza intreaga voastra generatie si chiar si pe cei mai mari decat tine, pe cei care acum se afla in universitati – pierderea memoriei.

Este adevarat: daca vrei sa afli cine a fost Carol cel Mare sau unde se afla Kuala Lampur, trebuie doar sa apesi un buton si internetul iti spune imediat. Si acest lucru este in regula. Il poti face daca ai nevoie. Dar de indata ce faci acest lucru, incearca apoi sa iti amintesti ce ai invatat astfel incat sa nu fie nevoie sa cauti si a doua oara daca se intampla sa ai nevoie de aceasta informatie la scoala. Si fiindca tu crezi ca calculatorul iti va oferi informatia instantaneu, problema este (PERICOLUL, de fapt) ca tu iti vei pierde apetitul de a stoca informatia respectiva in creierul tau.

Este ca atunci cand ai invatat ca un anumit autobuz sau metrou te poate duce dintr-un anumit punct in altul fara efort (ceea ce este de ajutor atunci cand te grabesti) si nu mai ai nevoie sa mai mergi pe jos. Dar daca omul refuza sa mai mearga pe jos el poate deveni inert si va fi constrans sa foloseasca scaunul cu rotile.

Sigur, stiu ca faci sport si ca stii cum sa iti faci corpul sa se miste – insa eu vorbesc despre creierul tau. Si memoria este un muschi care, precum picioarele, are nevoie de exercitiu si antrenament sau altfel se atrofiaza si devine slab, iar tu un idiot. Pe masura ce inaintam in varsta, trebuie sa ne folosim creierul in mod activ caci riscul de a dezvolta Alzheimer creste, iar una din cele mai multe metode de a evita aceasta boala crunta este de a-ti antrena in permanenta memoria.

Iata asadar solutia pe care ti-o propun: In fiecare dimineata invata cateva versuri, o poezie scurta, un citat asa cum noi obisnuiam sa invatam in copilarie si tinerete. Poti chiar sa faci o competitie cu prietenii tai, sa vezi cine isi aminteste cel mai bune .

Daca nu iti place poezia, memoreaza toti membrii unei echipe de fotbal – ai insa grija sa nu te limitezi doar la echipa preferata; include si alte echipe de fotbal si chiar fosti jucatori componenti ai acestor echipe. Faceti concursuri de memorie, eventual cu cartile pe care le-ati citit. Vezi spre exemplu daca prietenii tai isi amintesc cine erau servitorii celor 3 muschetari si ai lui D’Artagnan. Iar daca nu vrei sa citesti “Cei 3 muschetari” (si nu iti dai seama ce pierzi), fa acest lucru cu o povestire pe care ai citit-o.

Pare ca este un joc – si chiar este - dar ai sa vezi cum mintea ta se va umple de personaje, povestiri, amintiri de tot felul. Iti vei da seama de ce calculatorul a fost numit la inceput “creier electronic” (electronic brain) caci a fost conceput pe modelul creierului uman. Numai ca acest creier uman are mai multe conexiuni decat un computer obisnuit si este un computer pe care il poti lua cu tine peste tot si care, pe masura ce il intrebuintezi, devine tot mai puternic. Calculatorul de pe biroul tau isi pierde din viteza si eficacitate in cativa ani si trebuie sa fie inlocuit. Insa creierul tau iti poate servi pana la 90 si daca il mentii ocupat si antrenat zilnic, timp de 90 de ani isi va aminti mai multe lucruri decat iti amintesti acum. Si este totodata si gratis.

Exista apoi si o memorie istorica care nu are legatura cu faptele petrecute in decursul vietii tale sau cu lucrurile pe care le citesti, ci cu ceea ce s-a intamplat inainte sa te nasti.

Astazi, daca te duci la film, trebuie sa intri in sala la un timp prestabilit, cand filmul incepe, moment in care esti luat de mana, ca sa spunem asa, si purtat print-o succesiune de intamplari.

Pe vremea mea, puteai sa intri in sala la orice ora, chiar si la mijlocul filmului, cand lucrurile erau inca in curs de a se intampla si continuau sa se intample. Trebuia apoi sa incerci sa intelegi ce s-a intamplat in acel film. Mai tarziu, cand filmul rula iarasi, puteai sa vezi cat de bine ai intuit/ ghicit evenimentele si, daca iti placea filmul, puteai sa ramai in continuare si sa il vezi inca o data.

Viata este asemenea acelor filme de pe vremea mea. Venim pe lume cand multe lucruri s-au intamplat deja, de-a lungul a sute de mii de ani. Si pentru a intelege multele si noile lucruri care se intampla chiar acum, este important sa invatam ce a avut loc inainte ca noi sa ne nastem.

Scoala, ca si lecturile tale personale, ar trebui sa te invete cum sa memorezi ce s-a intamplat inaintea de venirea ta. Dar se pare ca nu reuseste prea bine. Multe studii arata ca astazi copiii, chiar si cei care sunt acum la colegiu sau s-au nascut in 1990, sa spunem – nu stiu (si poate ca nu vor sa stie) ce s-a intamplat in 1980, cu atat mai mult ce s-a intamplat in urma cu 50 de ani.

De ce este insa atat de important sa stim ce s-a intamplat inainte de noi? Fiindca adesea, ce s-a intamplat inainte de noi ne explica de ce se intampla anumite lucruri astazi. In plus, la fel ca si in cazul memorarii componentei unei echipe de fotbal, este o modalitate de a-ti imbogati memoria.

Ia in considerare si faptul ca revistele si cartile nu sunt singura modalitate de a-ti imbogati memoria. Internetul iti poate fi de asemenea de folos. Deja folosesti timpul pentru a conversa online cu prietenii tai. Poti extinde asta conversand, ca sa spunem asa, cu istoria lumii. Cine erau hititii? Cine erau camisarzii? Care erau numele celor 3 nave ale lui Columb? Cand au disparut dinozaurii? Ar fi putut arca lui Noe sa aiba carma? Care este numele stramosului unui bou? Cu o suta de ani in urma erau mai multi tigri decat sunt acum? Ce a fost imperiul Mali? Cine a vorbit prima oara de Imperiul Raului? Si cine a fost cel de-al doilea papa din istorie? Cand a fost creat personajul Mickey Mouse?

As putea sa continui la nesfarsit si totul ar fi doar aventuri minunate si descoperiri. Si lucruri pe care sa ti le amintesti. Si atunci… cand va veni ziua in care vei fi batran, te vei simti ca si cum ai fi trait o mie de vieti… si ai fost prezent la batalia de la Waterloo, ai fost martor al asasinarii lui Iulius Caezar, ai vazut locul in care calugarul medieval si alchimistul Berthold Schwarz a amestecat substantele intr-un morjar pentru a face aur si a descoperit in schimb, printr-o bubuitura, praful de pusca.

Alti prieteni de-ai tai insa, care nu si-au cultivat memoria, nu vor trai decat o singura viata. O viata destul de trista si lipsita de mari emotii.

Asa ca ai grija de memoria ta, cultiv-o si maine memoreaza ceva.