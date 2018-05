Cele mai traznite si extreme diete ale Hollywood-ului

Daca esti ca noi, cu siguranta urmaresti cele mai noi barfe si zvonuri de la Hollywood. Iar cateva dintre ele sunt legate de femeile celebre si, mai exact, de dietele tinute si promovate de acestea de-a lungul anilor. Sigur, nu este femeie care sa nu fi tinut o dieta, iar motivele sunt multe. Fie ca ai vrut sa slabesti, sa te mentii in forma sau doar sa urmezi un stil de viata sanatos, caile acestor regimuri alimentare iti sunt mai mult decat cunoscute.

In plus, nu ai nevoie decat de un aragaz de cea mai inalta calitate, ingrediente sanatoase si naturale si putin mai multa determinare si rabdare. Dar haideti sa trecem la subiect si sa vedem cum femeile celebre de la Hollywood se mentin in forma.

Beyonce

Foto: Pexels

In ultima vreme, Sasha Fierce s-a declarat vegana, lucru evident si dupa postarile care ii umplu pagina de Instagram. Ceea ce probabil nu stii, e ca Beyonce mai este faimoasa si pentru completarea dietei Master Cleanse, o dieta grea si bazata exclusiv pe o limonada speciala pregatita cu cayenne si alte legume. De ce a ales sa urmeze o masura atat de drastica? Pentru ca s-a pregatit pentru rolul sau din filmul Dreamgirls. Cat timp a tinut aceasta dieta, Beyonce si-a permis doar o singura zi in care sa “triseze” si sa manance o felie de pizza sau sa bea un pahar de vin.

Marilyn Monroe

Un vechi remediu pentru raceala al mamei tale a constituit baza unei diete tinuta de faimoasa actrita Marilyn Monroe. Este vorba despre cele doua galbenusuri in lapte cald, desigur. In fiecare zi la micul dejun, actrita servea aceasta bautura dupa care sarea peste pranz. Cat despre cina, Marilyn Monroe consuma ficat fiert, friptura de vita sau de miel, garnisita cu fix 5 morcovi.

Sarah Michelle Gellar

Sarah Michelle Gellar a ales sa urmeze timp de 7 zile o dieta extrema care presupunea renuntarea la majoritatea mancarurilor cu exceptia unei supe de varza. Ca sa mai inveseleasca putin acest fel de mancare fara gust si cu putine calorii, actrita mai adauga la regim si diferite legume, fructe, iaurt sau lapte. Iar la sfarsitul saptamanii isi permitea sa manance carne saraca in grasimi si orez brun.

Lady Gaga

Despre frumoasa si controversata cantareata se zvoneste ca ar fi scapat de kilogramele in plus cu ajutorul dietei cu mancare de bebelusi. In ce consta acest tip de dieta? In inlocuirea primelor mese ale zilei cu un fel de mancare de bebelusi, special creat pentru adultii care urmau acest regim alimentar. Cat despre cina, se recomandau legumele, fructele si carnea cu foarte putine grasimi.

Madonna

Cum se mentine frumoasa cantareata in forma maxima la varsta ei? Ei bine, nu mai e un secret pentru nimeni. Se stie despre Madonna ca a urmat dieta macrobiotica, atat de cunoscuta pentru severitatea si strictetea ei. Acest regim se bazeaza pe eliminarea din alimentatie a produselor din grau, oua, carne si lactate. Nu pare prea consistenta, nu? Afla ca, in schimb, dieta macrobiotica incurajeaza consumul de “legume de mare”, adica alge.