Cele mai frumoase 80 de proverbe turcesti: Sunt adevarate lectii de viata si de intelepciune!

Nu exista o modalitate mai savuroasa de a gusta din intelepciunea, experienta de viata si de intelegere a unui popor decat cunoscandu-i proverbele si zicalele. V-am pregatit de aceea o colectie speciala in care am adunat 80 de invataturi populare turcesti extrem de interesante. Putem resimti in profunzimea si realitatile pe care le exprima influente istorice variate si intelepciunea omului simplu care a aflat pe propria piele si prin experienta de viata adevaruri incontestabile pe care a dorit sa le dea mai departe, lasandu-le drept mostenire pretioasa.

Proverbe turcesti de suflet

1.Frica nu goleste ziua de maine de tristetea ei, ci goleste ziua de azi de puterea ei.

2. O ora de dreptate valoreaza cat 70 de ore de rugaciune.

3. Chiar daca stii o mie de lucruri, intreaba-l si pe cel care stie unul singur.

Foto: Zurijeta /Shutterstock

4. Nu exista sabie care sa taie o mana de aur.

5. Ceea ce un om este la 7 ani, va fi si la 70 de ani.

6. Indiferent de cat de mult ai mers pe un drum gresit, intoarce-te.

7. “Daca” si “Cand” au fost plantati si Nimic nu a crescut.

8. Oricat de inalt ar creste un copac, frunzele sale cad intotdeauna la pamant.

9. Daca scuipi in jos, loveste barba. Daca scuipi in sus, loveste mustata.

10. Cel care da putin, da din inima; cel care ofera mult, ofera din bogatia sa.

11. Saruta mana pe care nu o poti frange.

12. Este usor sa spui “Vino, dar greu sa spui “Pleaca”.

13. Un om mananca, altul priveste; asa se nasc revolutiile.

14. O rana de cutit se vindeca; o rana cauzata de cuvinte nu.

15. A-i explica ceva unei persoane ignorante este mai dificil decat a face o camila sa sara peste un sant.

16. Pamantul are urechi, vantul are o voce.

17. Casa care nu primeste oaspeti nu va primi nici ingeri.

18. Teme-te de cel care nu se teme de Dumnezeu.

19. Cel care nu a fost ars de soare nu stie valoarea umbrei.

20. Oriunde te duci, destinul te urmeaza.

21. O ceasca de cafea bauta impreuna garanteaza 40 de ani de prietenie.

Foto: yingko /Shutterstock

22. O inima indragostita de frumusete nu va imbatrani niciodata.

23. Cel care isi ascunde durerea nu va gasi niciun remediu pentru ea.

24. Sa asculti o minciuna este mai greu decat sa o spui.

25. Daca nu stii ce sa spui, spune ceea ce spun cei mai in varsta.

26. Dumnezeu gaseste o ramura joasa pentru pasarea care nu poate zbura.

27. Deoarece avem doua urechi si o singura limba, ar trebui sa ascultam de doua ori mai mult decat vorbim.

Foto: Alla Laurent /Shutterstock

28. Este mai greu sa te certi cu lumea intreaga decat cu tine insuti.

29. Daca ar auzi ca exista o nunta in cer, femeile ar incerca sa puna o scara.

30. Daca vantul nu sufla, frunzele nu se misca.

31. O mie de prieteni – prea mult. Un singur dusman – prea mult.

32. Spune o minciuna sambata si iti va fi rusine duminica.

33. Asculta de o suta de ori, cugeta de o mie de ori, vorbeste o data.

34. Cuiul se scoate, dar gaura ramane.

35. Cel care se ridica cu manie, se va aseza cu o pierdere.

36. Cere-i unui lenes sa faca ceva si pregateste-te sa primesti un sfat.

37. Daca cineva plange pentru mine, aceea este mama mea.

38. Cel mai dificil stapan este servitorul care a ajuns stapan.

39. Otetul gratis este mai dulce decat mierea.

40. Nu exista nicio cale buna ca sa faci un lucru rau.

Citeste mai multe proverbe turcesti minunate pe pagina urmatoare >>>>>