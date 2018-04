Cele 4 întrebări inconștiente pe care le adresăm unii celorlalți, în absolut orice clipă

*** Pentru a aprofunda mai mult această temă, publicația de lifestyle feminin Garbo.ro facilitează o șansă unică de a-l întâlni și de a accesa cunoașterea și învățăturile cunoscutului psihoterapeut american, Dr. Kent Hoffman, prin intermediul unui seminar mindfulness Tenderness@Core, de o zi, care va avea loc în data de 12 mai 2018, la București. Mai multe detalii >>> https://garbo.ro/tenderness-at-the-core/

---

Să înțeleg care este magia acestor 4 ăntrebări inconștiente care fac parte din viața noastră a tuturor, a fost cel mai valoros dar din viața mea fiindcă în felul acesta nu doar că am început să vindec aspecte neconștientizate din mine însămi, ci și să îmi îmbunătățesc relațiile cu oamenii din jurul meu.

La început am intuit aceste adevăruri prin lecturile mele de psihologie și spiritualitate, cum ar fi Eckhart Tolle și Thich Nhat Han, dar și prin experiența cursului Circle of Security unde am înțeles ce înseamnă experiența „being with” (n.r. „a fi împreună cu”) și a păși în spațiul emoțional al persoanei de lângă mine.

Apoi am descoperit și un articol scris de o specialistă - Katherine Schafler, psihologă la New York, autoare de cărți și speaker, care a venit să îmi lipească cu un scotch invizibil, piesele de puzzle adunate până acum despre ce înseamnă ceilalți oameni pentru noi și cât de mult însemnăm noi pentru ei.

Foto: Daniel Spase/Pexels

Foto homepage: bruce mars/Pexels

Cele 4 întrebări pe care ni le punem unii celorlalți inconștient, în orice clipă

„O mare parte din viața noastră este condusă de aspecte neconștientizate emoționale. Undeva la nivel subconștient, fiecare intearctiune a noastră este încărcată de sensuri puternice, de întrebări arzătoare și nevoia de a afla răspunsuri nu neapărat adresate în formă verbală. Arareori noi punem aceste întrebări prin cuvinte și arareori ni se răspunde prin cuvinte. Acestea sunt adesea întrebări tăcute, fiindcă ele sunt adresate subconstient”, explică Katherine Schafler.

„Îi întrebăm pe oamenii pe care îi iubim, îi întrebăm pe oamenii care contează pentru noi din punct de vedere profesional și în sens extins, îi întrebăm pe oamenii pe care îi întâlnim în fiecare zi în viețile noastre: pe chelnerul care aduce cafeaua, pe vecinul care iese la alergat dimineața și tu îi faci cu mâna din mașină, în drumul tău spre serviciu, pe bătrâna care stă pe bancheta din față în tren”, spune Katherine Schafler

Iar când răspunsul tăcut la fiecare dintre aceste patru întrebări este un DA fără echivoc, iubirea (sau umanitatea) în relații devine palpabilă și imediat începe să fie simțită.

Într-un context romantic, când întrebările rămân fără de răspuns, ajungem să ne distanțam inconștient, să căutăm drame sau să ne distragem atenția ca să ne simțim mai vii. Oamenii cărora nu li se răspunde cu un DA la aceste patru întrebări inconștiente. Sau și mai rău, cei cărora li se răspunde cu un „NU” ajung să se simtă din ce în ce mai triști, nevaloroși și deconectați de ceilalți și de comunitate.

Acestea sunt cele 4 întrebări esențiale pentru care noi toți așteptăm în mod inconștient, doar răspunsul pozitiv:

1. Mă vezi?

2. Îți pasă că sunt aici?

3. Sunt de ajuns pentru tine sau ai vrea să fiu mai bun/ă în vreun fel?

4. Pot să îmi dau seama că sunt special/ă pentru tine după modul cum mă privești?

Fie că vorbim despre copiii tăi, de colegii tăi, de partenerul tău sau absolut oricine din comunitatea ta, atunci când acești oameni se simt în mod sincer apreciați de tine, este pentru că tu le-ai răspuns inconștient la aceste patru întrebări esențiale. Asta pentru că tu, atunci când ești în preajma lor, îi vezi cu adevărat.

Știți care este unul dintre motivele pentru care unii oameni iubesc câinii așa de tare?

Cățeii răspund acestor patru întrebări cu un mare și substanțial DA, în orice clipă. Cățeii sunt precum niște maeștri spirituali îmblăniți, capabili să ne fie prezenți și să ne iubească în absolut orice clipă. Ei sunt maeștri ai conexiunii palpabile, explică specialista. Spre deosebire de prietenii noștri patrupezi, în relație cu alți oameni, noi părem să nu avem această capacitate de a oferi prezența, pentru că atenția noastră este mereu distrasă, spune Katherine Schafler.

Foto: Pexels

Uneori este perfect normal să nu fim conectați cu cei din jurul nostru datorită activităților pe care le desfășurăm, dar acest obicei se răsfrânge însă și asupra momentelor când chiar ar trebui să fim prezenți:

- Iubirea vieții tale intră în cameră înainte de culcare și tu abia îi observi prezența, prea preocupat/ă de telefonul tău.

- Îți întâlnești cel mai bun prieten și atunci când îl îmbrățișezi și îi spui „vai, ce bine arati” și „mi-a luat o veșnicie să ajung până aici”, nu pui prea mult suflet în afirmațiile tale.

- Îți încalți copilul ca să îl duci la școală, apoi apuci repde pachețelul și cheile și nici măcar nu îl privești.

