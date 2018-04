Momentele grele din viata ne definesc. Cum sa te mentii pozitiva in orice situatie

Majoritatea oamenilor incearca sa evite momentele dificile ale vietii. Dar aceste momente ne educa si ne formeaza caracterul in moduri pe care nu ni le putem imagina. Tocmai de aceea, e foarte important sa acceptam dificultatile, sa invatam din ele si sa o facem cu zambetul pe buze.

Un studiu din 2005 realizat de American Psychological Association ne arata ca nu succesul duce la fericire, ci mai degraba ca fericirea ne usureaza calea catre succes. Felul nostru de a privi lucrurile poate avea un efect major asupra vietii. Tocmai de aceea, e foarte important sa stii sa te mentii pozitiva atunci cand viata devine grea.

Dificultatile financiare

Felul in care percepem propria noastra conditie financiara e complet subiectiv. Ce e pentru o persoana maruntis, pentru alta s-ar putea sa fie o avere. In realitate, noi comparam situatia noastra in raport cu cei din jur si cu noi insine. Daca anul acesta ai castigat mai putin decat anul trecut, vei fi nemultumita, indiferent cat de mare e venitul tau. Asta se intampla pentru ca avem asteptari, uneori destul de mari, de la noi insine, iar aceste asteptari pun presiune pe noi.

Pot sa apara insa si situatii de criza, cand nevoile noastre depasesc cu mult veniturile. Acestea pot fi deosebit de stresante, dar nu trebuie sa te lasi niciodata coplesita. Exista intotdeauna solutii, chiar daca nu iti dai seama care sunt in acel moment. De exemplu, pentru o nevoie urgenta, poti oricand sa faci un credit online pe care sa il achiti dupa ce te redresezi. Desi nu e o solutie pe termen lung, un credit iti poate castiga ragazul de care ai nevoie ca sa te redresezi.

Pierderea unei persoane dragi

Pierderea unei persoane dragi poate fi o experienta extrem de dificila. Pe langa socul initial, care este foarte puternic, putem simti efectele mortii cuiva chiar si la ani distanta; de exemplu, cand e ziua sa de nastere sau de sarbatori. Fie ca vrem sau nu, cu totii am trecut sau vom trece la un moment dat prin asta. Aceste experiente, indiferent cat de groaznice par, sunt o parte importanta din viata.

Chiar daca ne ranesc foarte mult, avem nevoie de astfel de experiente ca sa ne maturizam. E foarte important sa nu tii in interior sentimentele de durere. Nu incerca sa iti distragi atentia cand esti suparata. Trebuie sa iti permiti sa simti chiar si emotiile dificile, de frustrare, indignare sau chiar furie, care apar in astfel de situatii. In felul acesta, infrunti durerea, nu fugi de ea, iar asta te va face mai puternica.

Problemele de sanatate

E greu sa te mentii pozitiva atunci cand esti bolnava. Cu atat mai mult cand ai o boala mai grava. E imposibil sa nu fii afectata de sentimente de frica, frustrare, depresie sau chiar furie. Insa nu trebuie sa te lasi niciodata dominata de ele. Starea ta de spirit nu trebuie sa fie o reflexie a starii tale fizice. Dimpotriva, conform New York Times, starile negative, de stres, de furie sau suparare ne fac mai susceptibili la imbolnaviri si reduc eficacitatea sistemului nostru imunitar. Practic, cu cat ne simtim mai bine, cu atat suntem mai puternici in lupta noastra cu boala.

Despartirile

Durerea despartirii de o persoana langa care ai stat mult timp poate fi coplesitoare. Cu cat tii mai mult la o persoana, cu atat mai grea va despartirea de aceasta. Un studiu din 2011 realizat de PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) arata ca sentimentele de respingere pot chiar sa activeze zone ale creierului asociate cu durerea fizica. Aceasta e o experienta foarte neplacuta, dar si foarte necesara.

Este inevitabil sa treci prin despartiri de-a lungul vietii; e bine sa incerci sa le privesti ca experiente din care poti invata mult. Vei afla, in special, multe lucruri despre tine, despre ce astepti de la o persoana si despre ce iti doresti de la viata. E foarte important sa nu eviti sentimentele de tristete si regret care sunt inevitabile la o despartire. Cu toate astea, trebuie sa iti aduci aminte si de momentele placute ale relatiei si, nu in ultimul rand, sa incerci sa te concentrezi si pe alte aspecte alte vietii tale. In timp, durerea va trece si va lasa loc pentru noi experiente pozitive.



Sursa foto: Shutterstock